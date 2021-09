Donna cade nelle acque del Ponte di Tiberio: salvata, ma è grave in ospedale

Cronaca

Rimini

| 12:55 - 18 Settembre 2021

Carabinieri sul luogo del salvataggio.

Momenti di concitazione questa mattina (sabato 18 settembre), intorno alle 9.30, nelle acque del Ponte di Tiberio di Rimini. Una donna, caduta in acqua per cause in corso d'accertamento, è stata soccorsa prontamente dai Carabinieri, allertati da una ragazza, e salvata dall'annegamento. La pattuglia formata da due Militari, in transito in via Bastioni Settentrionali, si è precipitata in soccorso della malcapitata, portandola al salvo a riva e prestandole i primi soccorsi. La donna, priva di documenti e in stato di incoscienza, è stata trasportata all'ospedale Infermi di Rimini. Le sue condizioni sono gravi.