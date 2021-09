Elezioni Rimini: candidati a sostegno di Sadegholvaad si presentano in venti banchetti

Attualità

Rimini

| 12:44 - 18 Settembre 2021

Jamil Sadegholvaad.

Nota a cura dell'ufficio stampa della Lista Jamil



Sarà un vero e proprio evento a stretto contatto con la cittadinanza riminese quello organizzato per domani (domenica 19 settembre), dalle ore 9 alle 12.30, dalla Lista Jamil.



Venti banchetti per tutto il territorio comunale, all’insegna del dialogo e del confronto con i residenti dei quartieri di Rimini, da Miramare a Torre Pedrera, compreso il forese, attraverso tante postazioni distribuite nei punti strategici della città.



Ogni candidato della Lista sarà presente per parlare, discutere e ascoltare le cittadine e i cittadini che vorranno approfondire il programma della Lista Jamil, e conoscere più da vicino le idee e le proposte degli aspiranti futuri consiglieri comunali.



Un modo per interfacciarsi con l’intera cittadinanza – dagli elettori più convinti ai curiosi, fino ad arrivare agli indecisi – affrontando i bisogni e le necessità dei tanti luoghi di Rimini, ognuno con le sue specifiche priorità ed esigenze.



Ovviamente, non mancherà il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad, che farà tappa tra i vari banchetti blu-arancio per raccontare le sue idee ai passanti e agli elettori.



La mattinata sarà dunque l’occasione ideale per scambiare due chiacchiere con Jamil e i candidati della Lista a suo sostegno, in modo tale da progettare insieme la Rimini del futuro, guardandosi negli occhi e conoscendosi meglio.



Per ulteriori info e sapere in quali banchetti sono i singoli candidati visitare la pagina facebook listajamil