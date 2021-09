Elezioni Rimini, candidato sindaco Ceccarelli incontra il sindacato Uil

Attualità

Rimini

| 12:43 - 18 Settembre 2021

Enzo Ceccarelli in visita alla Uil sezione di Rimini.



Nota pubblicata dal comitato elettorale "Enzo Ceccarelli sindaco".



Venerdì 17 settembre il candidato sindaco del centrodestra, Enzo Ceccarelli, ha incontrato i delegati della sezione di Rimini del sindacato Uil. I temi affrontati assieme sono stati molteplici: Lavoro, Legalità, Sicurezza, Formazione professionali e Strutture scolastiche e Sanità



Per Ceccarelli, “la politica si è seduta. Sentiamo dire dalla controparte: abbiamo fatto tante cose… Sì, ma non avete risolto i problemi e ne avete creati di nuovi. Ed infatti in questi incontri riscontro molto malcontento nei confronti della precedente amministrazione. Sento una forte voglia di cambiamento acuita dal fatto che in queste ultime settimane la città è stata trasformata in un cantiere solo per fini elettorali. Ma i problemi sono testardi, restano lì. Ed infatti le imprese che devono espandersi preferiscono andare via da Rimini, con disagi per i lavoratori. E una politica edilizia gridata di “zero cemento” non ha ridotto il cemento, che è stato messo a tonnellate nei lavori pubblici, ma ha ridotto il lavoro a tante aziende. Insomma i problemi sono tanti, e li possiamo risolvere solo assieme, lavorando assieme. E i problemi principali sono quelli della legalità e della sicurezza: dobbiamo conoscere chi investe nel nostro territorio e dobbiamo rendere sicure le nostre strade”.