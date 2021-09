Giornata dei piccoli musei, Perticara celebra il Sulphur: ingresso a prezzo ridotto

Attualità

Perticara

| 12:07 - 18 Settembre 2021

Il museo Sulphur.



Domani (domenica 19 settembre) ricorre la “IV Giornata Nazionale dei Piccoli Musei”, evento a cura dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei che come obiettivo si pone il mettere in evidenza storie e patrimoni custoditi in 1222 musei in tutta Italia.



Anche Novafeltria parteciperà, portando in dote il Museo Storico Minerario Sulphur di Perticara che per l’occasione aprirà le sale a prezzo ridotto con il seguente orario: dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Ingresso obbligatorio con green pass per gli over 12 anni.



"Lo scopo è quello di promuovere centri culturali di piccole dimensioni con l’obiettivo di valorizzarne le specificità: dal legame con il territorio all’accoglienza, alle modalità espositive, alla capacità di offrire esperienze uniche ed originali ai visitatori", spiega Cesare Bianchi, presidente della pro loco.



La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, aggiunge, "è basata sul concetto di festa e si esprime con un gesto di accoglienza verso i visitatori: un dono che verrà consegnato in questa giornata speciale a chi parteciperà, il quale vuole indicare che nei piccoli musei la prima risorsa sono le persone, le associazioni che lo custodiscono, i volontari, le guide, chi cura le collezioni, chi apre il museo e soprattutto chi lo visita".