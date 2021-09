Tennis, Manuela Benedettini vince il titolo Lady 40 nel torneo del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 11:03 - 18 Settembre 2021

Le finaliste Alice Belli e Manuela Benedettini premiate dal direttore del Circolo Roberto Raffaelli.

Primo verdetto sui campi del Circolo Tennis Cicconetti nel torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. Nel tabellone Lady 40 Manuela Benedettini ha vinto in finale il derby su Alice Belli ed ha conquistato il titolo: 6-3, 5-7, 6-2 il punteggio. Al termine la premiazione effettuata dal direttore del torneo, Roberto Raffaelli.

Nell’Over 45 finale tra i primi due del seeding, Andrea Travaglini e Domenico Litido.

Semifinali: Travaglini (2.8, n.1)-Alessandro Tosi (3.5) 5-7, 6-2 e ritiro, Litido-Mattia Foschi (n.3) 6-2, 6-1.

Nell’Over 55 finale per Silvano Pozzi (Tc Pavia) ed il riminese Leonardo Bertozzi (Ct Rimini).

Over 55, semifinali: Silvano Pozzi (2.8, n.1)-Riccardo Falcone (3.2, n.4) 7-5, 6-3, Leonardo Bertozzi (3.1, n.3)-Massimiliano Marzagalli (3.4, n.7) 3-6, 6-4, 7-5.

Intanto domenica 19 settembre dalle 14,30, in collaborazione con Tennis Fun Rimini tennis shop & Padel, il Circolo propone la presentazione della nuova macchina lanciapalle Slinger. Durante la giornata sarà possibile provare gratuitamente la macchina e le racchette test messe a disposizione da Tennis Fun.