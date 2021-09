Incidente al Gran Premio Nuvolari, moto di scorta travolta da un camion

Cronaca

Coriano

| 10:27 - 18 Settembre 2021

Incidente questa mattina, sabato 18 settembre, a Coriano. Erano da poco passate le 9 quando, in occasione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, il conducente della moto di scorta, un poliziotto, ha impattato con un camion mentre percorreva alla testa del corteo via Coriano. All’altezza di una curva il mezzo pesante ha letteralmente travolto la due ruote. Il poliziotto è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, si temeva il peggio vista la moto completamente distrutta, ma fortunatamente le condizioni dell'uomo non sono gravi ed è stato trasportato in ospedale a Riccione. Pesanti le ripercussioni sul traffico vista la conseguente chiusura della strada e la deviazione alla viabilità per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.