Rimini Calcio, esordio al Neri contro il Prato. Mister Gaburro: 'L'aspetto mentale fondamentale'

| 13:49 - 18 Settembre 2021

Marco Gaburro durante una seduta di allenamento.



Esordio domenica in campionato per il Rimini in casa al Romeo Neri contro il Prato (ore 15). Una squadra quella toscana che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno (c’è l’ex Lugnan), mediamente giovane (23 anni), chiamata a recitare un ruolo da protagonista ma che certo non ha il potenziale della formazione di Gaburro. La rosa biancorossa è ampia, le possibilità di scelta non mancano per il tecnico sia tra over sia tra gli under. L’ultimo innesto di Giammario Piscitella, ad esempio, ha dato ancora più sostanza al reparto offensivo (tre le prime punte: Germinale, Tomassini e Mencagli).



Il tecnico Marco Gaburro traccia così l'identikit del suo Rimini: “Il Rimini è una squadra con molti punti forti, la rosa è competitiva. Abbiamo ottime qualità difensive: c'è una buona struttura di base e compattezza, e dalla cintola in su ha tanti colpi per poter interpretare la fase offensiva anche in maniere diverse come si conviene in un campionato come questo. Abbiamo più giocatori bravi, alcuni a fare delle cose altri in altre. L'aspetto importante è quello mentale: dobbiamo farci trovare pronti. Vedo una squadra molto concentrata e consapevole, ora c'è la verifica del campo. E' l’inizio di una stagione lunga. L’approccio è non avere fretta subito, ma verificarsi dal punto di vista mentale: andare a cercare compattezza, mentalità in un percorso lungo e intenso”.



Subito il Prato. Che avversario è?

“Cominciamo con due impegni in tre giorni tra campionato e Coppa (mercoledì al Neri contro il Progresso, ore 15) e qundi passiamo da una testa di preparazione a una testa da competizione con ritmo serrato, e ci dobbiamo far trovare pronti. Il Prato è una di quelle squadre che si possono mettere nel lotto delle sei, sette squadre che lotteranno per il vertice. Mi aspetto un avversario che venga a giocarsi la partita a viso aperto, con una buona aggressività e un buon giro di palla”.

Il Rimini come sta?

“Ho visto una squadra molto concentrata e consapevole ora bisogna verificare l'impatto sul campo. Sappiamo che sarà l’inizio di una stagione lunga. L’approccio è non avere fretta subito, ma verificarsi continuamente dal punto di vista mentale perché al di là dell’importanza del singolo evento sappiamo che inizia un percorso lungo e intenso”.



Già decisa la formazione?

“Sì. Abbiamo una rosa molto competitiva e ampia e, l’ho spiegato anche ai ragazzi stamattina, nella quale la differenza tra chi gioca e chi non gioca è molto sottile. Con i cinque cambi le partite spesso poi cambiano. Sono contento di avere a disposizione più giocatori che mi garantiscono più scelte tattiche. Ad esempio, due tra Germinale Mencagli e Tomassini potrebbero giocare assieme: dipende dal tipo di avversario, dalla condizione”. Per quanto riguarda gli under, giocheranno in linea di massima tra i pali, nei due ruoli di terzini e a centrocampo con varianti di un 2000 come centrale e il 2002 Pecci in avanti.



DAL CAMPO Assenti oltre ad Arlotti i giovani Barbatosta, Mengucci e Kamara. Il nuovo arrivato Piscitella è indietro di condizione e andrà in panchina.



ste.fe.