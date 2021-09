Discoteche, Rossi (Pd): "Estensione Green pass è occasione"

Attualità

Emilia Romagna

| 18:53 - 17 Settembre 2021

"L'estensione del Green Pass stabilito del Governo in queste ultime ore a circa 23 milioni di lavoratori, tra settore pubblico e privato, e le recenti affermazioni dei Ministri competenti, relativamente alla possibilità di verificare il potenziamento degli accessi nei luoghi di cultura, musica e sport entro fine settembre, sono notizie positive. Questa estensione ulteriore sul Green Pass, spero diventi anche l'occasione per tornare a ballare, sia nei locali già aperti come centri ricreativi e circoli sociali, oppure nelle discoteche - che sono chiuse da ormai due anni - sempre con le dovute limitazioni relativamente alle capienze e all'uso certificato verde". Lo dice in una dichiarazione Andrea Rossi, deputato del Pd. Per Rossi è "una riapertura oggi possibile in virtù dell'estensione del Green pass, come strumento che riporta al libero accesso in tanti luoghi di aggregazione collettiva e per il fatto che il settore dell'intrattenimento garantirebbe nei propri locali il rispetto delle regole e delle normative vigenti, al contrario di quello che si e riscontrato negli ultimi mesi invece, per ovvi motivi possibile, con l'abusivismo diffuso in tutta la penisola. Dobbiamo tenere presente che sale da ballo e circoli ricreativi svolgono una funzione di natura sociale e comunitaria da non sottovalutare, in quanto sono un luogo di incontro delle giovani generazioni e, se pensiamo alla nostre terre, un punto di riferimento e di relazione per le persone della terza età, oltre che di svago e di divertimento".



"L'Emilia-Romagna - commenta Gianni Indino, presidente regionale di Silb - sta tentando l'impossibile per cercare di venire a capo di questa situazione, con i locali della costa romagnola che da sempre hanno dettato le tendenze e fatto sognare migliaia di ragazzi. Siamo uniti nel sostenere chi chiede di riaprire le discoteche con il Green pass, con le dovute cautele. Se l'avvio delle scuole non darà segnali preoccupanti, allora il primo ottobre si potrà avere finalmente una data per la riapertura".