Calcio D, è il ravennate Matteo Sabbadini il nuovo ds della Samb

| 18:26 - 17 Settembre 2021

E’ il ravennate Matteo Sabbadini è il nuovo direttore sportivo della Sambenedettese ufficialmente iscritto al campionato di Serie D per la stagione 2021/22 (è nel girone F). Ha 46enne, arriva in riviera dopo sei anni a Ravenna.

“E’ stata un’estate travagliata – le parole del presidente, Roberto Renzi in un comunicato del club – abbiamo provato in tutti i modi a salvare il professionismo, purtroppo senza riuscirci. Ma, come detto più volte, il mio intento, e parlo anche a nome dei soci, è stato sempre quello di non far sparire il calcio a San Benedetto. Abbiamo, credetemi, fatto sforzi enormi, non solo economici, per raggiungere questo obiettivo e alla fine lo abbiamo raggiunto. Ora, però, è il momento di lasciarci tutta la negatività alle spalle e di pensare solo al campo: ripartiamo dalla massima serie dilettanti e siamo già al lavoro per allestire la migliore squadra possibile nel poco tempo che abbiamo a disposizione. A tal proposito, colgo l’occasione per annunciare il nuovo direttore sportivo che sarà Matteo Sabbadini. Riconfermato poi l’allenatore Massimo Donati e il suo staff tecnico”