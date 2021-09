Calcio RSM, Tre Penne sfida la Virtus all'esordio. Mister Ceci: 'Avversario ostico'

Sport

Repubblica San Marino

| 18:09 - 17 Settembre 2021

Mancano meno di due giorni al debutto del Tre Penne nel campionato sammarinese. L’avversaria della prima giornata sarà la Virtus dell’ex tecnico biancazzurro Luigi Bizzotto; la sfida tra Tre Penne e Virtus è ormai diventata una ‘classica’ d’inizio stagione, difatti le due squadre si sono scontrate tre volte negli ultimi quattro anni alla prima giornata.

La vigilia della sfida la racconta l’allenatore Stefano Ceci: “La Virtus è un avversario ostico e che ha lavorato bene nell’ultimo anno e ha integrato ulteriormente la sua rosa per puntare alle posizioni di vertice con giocatori importanti come Nodari, Sorrentino e Apezteguia per esempio. Mi aspetto una partita difficile, come del resto lo saranno tante in questa stagione e non dimentichiamoci che è sempre la prima partita e ci saranno in gioco tante variabili.”

Sulla condizione fisica del Tre Penne, Ceci afferma: “Ci stiamo allenando con regolarità da un mese. C’è tanto entusiasmo e voglia di fare, posso dire che per la prima volta vedo un grande affiatamento tra i giocatori e ogni allenamento è stato svolto nella maniera migliore. Durante la preparazione abbiamo fatto alcune amichevoli che hanno dato modo ai ragazzi di ritrovare il ritmo della partita. Ci presentiamo senza problemi particolari alla sfida, non vediamo l’ora di tornare sul campo.”

Per la nuova annata il Tre Penne punta in alto – come dichiarato in precedenza dal Presidente Fabrizio Selva e il ds Maurizio Di Giuli – Stefano Ceci aggiunge: “E’ chiaro che una società come il Tre Penne che negli anni è stata abituata a essere competitiva, non può che porsi nuovamente questo obiettivo per questa stagione. Cercheremo di essere tra le migliori e magari alzare qualche trofeo, per farlo ci vuole lavoro e impegno.”

Dopo la prima giornata, per il Tre Penne – come per le altre squadre di San Marino, inizierà un vero e proprio tour de force con tante sfide ravvicinate tra Campionato e Coppa Titano. Ceci si sofferma sul fitto calendario di impegni: “Sarà una stagione dura e ricca di sfide, questo prevede che ci sia una rotazione dovuta al momento di forma dei ragazzi; come ho detto durante gli allenamenti ho notato una grande competitività tra i giocatori e sono convinto che ognuno di loro riuscirà a ritagliarsi il suo spazio in modo importante. Le scelte saranno dettate per evitare eventuali infortuni, vogliamo essere bravi a gestire queste situazioni.”

La partita tra Tre Penne e Virtus, in scena a Montecchio, sarà proposta su Radio San Marino (fm 102.7) a partire dalle ore 15.00 nel programma radiofonico Radio Stadio.