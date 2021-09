Spettacolo Motomondiale a Misano, in piena sicurezza anti Covid

Sport

| 17:22 - 17 Settembre 2021

Steward all'ingresso La Civita.



Via al Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. I piloti sono ora al centro dell’attenzione e intorno a loro si moltiplicano contenuti e iniziative. A partire dalla grande attenzione alla sicurezza perché anche questa edizione del motomondiale a Misano è ‘costretta’ ad ospitare solo 25.000 spettatori sulle tribune.



GUARDIA ALTA SULLA SICUREZZA Green pass, mascherina, distanziamenti: resta alta la guardia a Misano World Circuit, che ripropone e potenzia il programma messo a punto nel 2020 per garantire a tutti gli ospiti una esperienza in sicurezza. Ci saranno 750 steward a vigilare e all’ingresso in circuito andrà esibito il green pass insieme a documento e biglietto.



Nei pressi del circuito sono disponibili quattro laboratori per effettuare tamponi. Al centro Del Bianco, oltre al laboratorio, nella giornata di domenica ci sarà anche il camper vaccinale itinerante di ‘VacciniAmo la Riviera’. L’iniziativa è promossa dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali e Associazioni di volontariato. Ai gate d’ingresso sarà controllata anche la temperatura corporea e la segnaletica indirizzerà chiaramente il percorso da seguire.



È importante per chi arriva a Misano Adriatico la App MWC, scaricabile per IOS e Android, indispensabile nella ricerca del parcheggio dedicato alla tribuna prescelta e per tutte le avvertenze da osservare per arrivare al posto in tribuna.



MOSTRA E NUOVA TERRAZZA PANORAMICA Al Gran Premio OCOTO di San Marino e della Riviera di Rimini debutta la nuova terrazza panoramica che sovrasta il pit building, il paddock e tutta la pista. Dopo la consegna dei 18 nuovi box e l’inaugurazione di MWC Square, ecco un altro passo verso la nuova era del circuito che si prepara il prossimo anno a festeggiare il suo 50° anno dall’apertura ufficiale.



L’inaugurazione della nuova terrazza, destinata a diventare il punto privilegiato e panoramico di osservazione sul circuito e fino al mare, anticipa il termine dei lavori della nuova palazzina ‘pit building’ progettata dallo studio d’architettura Mijic Architects.



Per l’occasione un’area ultimata del Pit Building di MWC ospiterà una mostra storica che introduce alla nuova era di Misano World Circuit. La mostra è l’avvio della collaborazione fra MWC e l’Università di Bologna – Campus di Rimini, che sfocerà nell’archivio storico multimediale sul motorsport del territorio che sarà ospitato del Pit Building in via di ultimazione.



La mostra ‘The Rider’s Land. Storia del motorismo romagnolo e sammarinese dal 1901 al 1971’ sarà visitabile su prenotazione dal 20 settembre al 31 ottobre 2021 ed è curata da Davide Bagnaresi dell’Università di Bologna e Marco Montemaggi che è considerato fra i massimi esperti nazionali dell’heritage marketing. L’organizzazione è di Misano World Circuit e del Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna.



MISANO ACCESSIBILE AGLI SPETTATORI DISABILI Massimo lo sforzo per garantire, nonostante le restrizioni, il maggior numero possibile di posti riservati ai disabili. Mentre la capienza media delle tribune è al 50%, quella capienza delle piattaforme destinate agli ospiti in carrozzella ed ai loro accompagnatori resta sostanzialmente invariata. Preziosa, come sempre, la collaborazione dei volontari dell’Associazione Papa Giovanni XXIII guidati da Stefano Vitali per l’accoglienza degli spettatori con disabilità nel loro arrivo in circuito.



IL PROGRAMMA DI DOMANI (SABATO 17 SETTEMBRE) IN PISTA



08.30 – 8.45 FIM Moto3 Junior World Championship Warm Up

09.00 – 09.40 Moto3 Free Practice 3

09.55 – 10.40 MotoGP Free Practice 3

10.55 – 11.35 Moto2 Free Practice 3

11.45 – 12.25 FIM Enel MotoE World Cup E-Pole

12.35 – 12.50 Moto3 Qualifying 1

13.00 – 13.15 Moto3 Qualifying 2

13.30 – 14.00 MotoGP Free Practice 4

14.10 – 14.25 MotoGP Qualifying 1

14.35 – 14.50 MotoGP Qualifying 2

15.10 – 15.25 Moto2 Qualifying 1

15.35 – 15.50 Moto2 Qualifying 2

16.20 FIM Enel MotoE World Cup Race 1 (8 laps)

17.15 FIM Moto3 Junior World Championship Race (17 laps)