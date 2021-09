Donna investita a Morciano di Romagna, sul posto anche l’elisoccorso

Cronaca

Morciano di Romagna

| 17:13 - 17 Settembre 2021

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Alle 15 di oggi (venerdì 17 settembre) una 54enne è stata investita nel centro di Morciano. I fatti sono avvenuti in via XXV Luglio, all'altezza della casa di cura Montanari. La donna investita, dai primi riscontri sul posto, stava attraversando le strisce pedonali, quando è stata investita da una Fiat Panda guidata da un anziano. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha allertato l'eliambulanza, per il ricovero del paziente all'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi del sinistro affidati a una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Morciano. Ballante