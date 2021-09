A ottobre torna alla fiera di Rimini 'Sustainable City'

Attualità

Rimini

| 16:52 - 17 Settembre 2021

Ecomondo alla Fiera di Rimini (Foto repertorio).

Torna alla Fiera di Rimini, 'Sustainable City', il progetto di 'Key Energy' dedicato alle città del futuro in calendario - dal vivo - dal 26 al 29 ottobre prossimi nel quartiere di Italian Exhibition Group, in contemporanea con 'Ecomondo'. L'evento - che vede al centro dell'attenzione temi come l'illuminazione smart o la sharing mobility - avrà come partner Ancitel Energia e Ambiente e i Borghi più belli d'Italia con i quali verranno organizzati incontri tra aziende e Pubblica amministrazioni. Saranno presenti a Rimini anche municipalità estere provenienti da Bosnia, Argentina e Costa d'Avorio.