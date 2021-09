Shuttlemare comodo, puntuale, soddisfacente: il parere dei clienti

Attualità

Rimini

| 16:07 - 17 Settembre 2021

Shuttlemare.

"Shuttlemare", il nuovo servizio di trasporto a chiamata che il Comune di Rimini, con un investimento di quasi 200mila euro, ha messo a disposizione della comunità per arrivare al mare, è stato attivo per oltre 2 mesi, dal 26 giugno al 12 settembre. L’idea è stata quella di spostarsi dalla città al mare gratis, senza auto in maniera comoda, sicura ed ecologica. Il servizio è stato effettuato con l’impiego di autobus di dimensioni ridotte con capacità di carico massimo di 18 passeggeri.





È stato somministrato un questionario alla clientela, i cui risultati sono i seguenti (in una scala da 1 a 10):



La soddisfazione complessiva del servizio è di 8,62



La puntualità del servizio arriva a un valore medio di 8,32



La facilità di utilizzo 8,54





Alcuni dei suggerimenti per migliorare il servizio che sono stati riscontrati sono: utilizzare più bus nelle ore di maggiore richiesta, elevare la gestione delle chiamate istantanee, prolungare il servizio anche in altri periodi e l' individuazione di tariffe adeguate per chi risiede a Rimini.



È chiaro che questi risultati indicano una strada positiva e favorevole a replicare questo servizio ed estendere il periodo e l'area di applicazione.