Incendi: rogo nel territorio di Borghi, Vigili del Fuoco al lavoro da ore 

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 16:03 - 17 Settembre 2021

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona boschiva in località Masrola nel territorio comunale di Borghi, sull'Appennino forlivese, teatro di un vasto incendio. L'allarme è scattato attorno alle 19.30 di ieri sera e da allora i vigili del fuoco hanno duramente lavorato per prima circoscrivere e poi estinguere il fronte di fuoco. Sul posto diverse squadre provenienti da Forlì, Cesena, Cesenatico, Savignano e Rimini. Data la zona impervia teatro del rogo è stato necessario anche l'intervento da Bologna di un elicottero antincendio del locale comando dei vigili del fuoco. Le scarse e intermittenti piogge di queste ore hanno reso solo più complicato l'intervento delle squadre. Ancora da definire la dimensioni dell'area colpita dal rogo, così come le cause scatenanti l'incendio. Pare comunque probabile un mozzicone di sigaretta gettato o un piccolo fuoco acceso da chi, come i cercatori di funghi o altri prodotti del bosco, poteva aggirarsi in zona.