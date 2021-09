Calcio D: alla Correggese Simoncelli, Pasquini e Riccardo Manuzzi

Sport

Rimini

| 15:20 - 17 Settembre 2021

Daniele Simoncelli.

La Correggese sta per annunciare l'ingaggio di dieci giocatori tra cui alcuni che hanno giocato a Rimini e in Romagna. Il più popolare è il centrocampista Daniele Simoncelli, nell'ultima stagione in biancorosso e già alla Sammaurese. Approdano nella formazione reggiana anche Riccardo Manuzzi, mediano classe '99, ex Savignanese e Cattolica; Daniele Cavallari, difensore centrale classe '98, ex Chions e Forlì; Alessandro Pasquini, centrocampista centrale classe 1998, ex San Marino, Rimini, Sammaurese e Romagna Centro; Christian Calì, centrocampista esterno classe '99, ex Borgosesia e Sassari Latte Dolce; Christian Damiano, punta centrale classe 1996, già lo scorso anno a Correggio (autore di 5 gol e 3 assist); Alessandro Tosi, terzino sinistro classe '01, ex Delta Porto Tolle; Luca Mantovani, terzino destro classe 2000, ex Union San Giorgio Sedico ed Adriese; Marco Mazzotti, difensore centrale classe 1998, ex Pro Sesto, Sestri Levante e Paternò; Giacomo Lucatti (1992, svincolato ed ex Seregno), attaccante. Per l'ex Rimini Montanari abboccamento con Novara e Varese.