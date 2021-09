"Il re del nuoto" Filippo Magnini a Cattolica per l'Oceanman

Sport

Cattolica

| 15:12 - 17 Settembre 2021

Filippo Magnini.

A Cattolica torna protagonista lo sport: sabato 25 e domenica 26 settembre, si svolgerà la tappa italiana di Oceanman, la più importante gara al mondo di nuoto in lunga distanza in mare.



Una partnership di eccezione quella stretta fra l’associazione cattolichina Sharkman Triathlon ASD e Remind, il percorso creato dal nuotatore Filippo Magnini e dal suo team con l’obiettivo di diffondere consigli pratici, segreti professionali e regole per una salute ottimale, utili a tutti ma essenziali per chi desideri provare a diventare un grande Campione.

Sarà proprio Filippo Magnini a presentare il suo “know to win”, dove esaudirà il profondo desiderio di restituire tutta la conoscenza tecnica e salutistica che ha appreso e che gli ha permesso di vincere ed entrare nella storia nel nuoto e dello sport.





Un progetto valoriale che attraverserà tutta l’Italia grazie ad un tour e che verrà raccontato nel dettaglio anche a Cattolica grazie alla presenza dell’atleta alla tappa italiana di Oceanman del 25 e 26 settembre prossimi.

Venerdì 24 sarà invece Mike Maric, campione mondiale di apnea oggi coach di atleti di livello internazionale, a tenere un workshop gratuito dedicato al “respiro nella performance”, alle ore 17.00.



ll pluripremiato stileliberista italiano, "Il re del nuoto" come è stato soprannominato dopo due titoli mondiali e diciassette ori europei, celebrerà poi lo sport non solo alle 14 di domenica 26 settembre con il tuffo iniziale della gara sprint di Oceanman, l’evento internazionale che si svolgerà nelle acque davanti all’Acquario di Cattolica, ma anche prendendo parte ad un talk in piazza primo Maggio, domenica 26 alle ore 18.00 “Shark Life, vite di sport e benessere”.



L’evento conclude la tappa del più importante circuito al mondo di nuoto in acque libere e lo fa volutamente riportando l’attenzione sui valori su cui gli organizzatori, Mark Meldau, Filippo Magnani e Daniele Tosi, hanno basato l’intera Shark Sport Week, la settimana dedicata allo sport, al corretto stile di vita ed al binomio vincente turismo ed attività ludico-motoria.



Filippo Magnini domenica sera presenterà il suo Remind “Il viaggio del Campione prima di diventarlo” e, dopo di lui, anche altri atleti racconteranno le loro carriere e quelli che oggi ritengono i segreti dei loro successi; interverranno infatti numerosi volti noti dello sport e della storia di un’Italia da medaglia d’oro: Kristian Ghedina, Giulio Molinari, Nicholas Montemaggi, Yana Savechko si alterneranno ai microfoni della Sharkman Triathlon asd sia live a Cattolica che in diretta Facebook sui canali della Shark Sport Week e di Oceanman Cattolica.