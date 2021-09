Servizi sanitari più vicini ai cittadini, a Rimini saranno realizzate 6 nuove case della salute

Attualità

Rimini

| 13:53 - 17 Settembre 2021

Foto di repertorio.

La giunta comunale di Rimini ha approvato un protocollo di intesa quinquennale con regione Emilia Romagna, provincia di Rimini, Ministero della Salute, Università di Bologna e Istituto ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare iniziative congiunte in tema di politiche socio-sanitarie. Tra gli obiettivi, in particolare, la promozione di uno stile di vita sano nei confronti della cittadinanza e la distribuzione sui territori degli spazi dedicati alla cittadinanza, per la cura della salute, ma anche dei servizi di istruzione e alta formazione.



Per questo, nell'ambito del comune di Rimini, saranno realizzate sei nuove case della salute. Gli spazi per la realizzazione delle prime tre sono già stati individuati: una sorgerà vicino all'ospedale Infermi, una a Rimini nord e una a Rimini Sud. In ognuna delle nuove case della salute sarà presente un Centro unico di prenotazione (Cup), un punto di orientamento e informazioni, un punto prelievi e uno studio di medici di medicina generale, attività vaccinale, screening per la diagnosi precoce di alcune patologie tumorali, ambulanza e un presidio infermieristico. Ciò consentirà una più efficace erogazione dei servizi sociosanitari a tutta la cittadinanza, che avrà una propria sede territoriale di riferimento. La casa della salute è quindi anche un centro di promozione, prevenzione della salute e diagnosi precoce della malattia. Progressivamente, nelle Case della salute saranno erogati servizi di riabilitazione e specialistici ed anche servizi per il governo e cura delle malattie croniche.