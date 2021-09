Rimini, 260.000 euro di contributi alle società sportive colpite dalla crisi post Covid

Attualità

Rimini

| 13:37 - 17 Settembre 2021

Foto di repertorio.



È stato pubblicato in questi giorni il bando, da parte del Comune di Rimini, a favore dell’attività sportiva dilettantistica di base - organizzata da settembre a dicembre 2021 – fortemente limitata e danneggiata dalla pandemia da COVID 19, a causa degli annullamneti di grandi e piccoli eventi sportivi, ma anche alla perdita di incassi da sponsor locali e dalle quote associative. "Un contributo che il Comune di Rimini ha messo in campo per sostenere in particolare le piccole realtà locali la cui attività con la pandemia ha subito una riduzione", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



Il “voucher società sportive” consentirà dunque di restituire, nel limite delle risorse messe a disposizione, parte del costo sostenuto - nel periodo settembre-dicembre 2021 - per il pagamento delle tariffe d’uso dell’impiantista sportiva pubblica, gestita direttamente dal Comune di Rimini.



Il contributo complessivo messo a bando è di € 260.000, da destinare proporzionalmente ai richiedenti ammessi che ne faranno richiesta entro il 30 settembre 2021. I destinatari sono in particolare le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche, gli stessi enti di promozione sportiva, che sono concessionari di almeno un impianto pubblico comunale e/o provinciale.



INFORMAZIONI SUL BANDO Tutte le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da presentare, i criteri di valutazione per l’erogazione del contributo, sono consultabili al seguente link https://bit.ly/contribattsportvsettdic21 . Eventuali richieste d informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Sport con e-mail a alberto.bellucci@comune.rimini.it o telefonando allo 0541.704459.