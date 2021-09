Riccione, diminuiscono da 15 a 5 gli incidenti gravi rispetto a un anno fa

Attualità

Riccione

| 13:29 - 17 Settembre 2021

Ambulanza sul luogo di un incidente avvenuto a giugno tra viale Castrocaro e viale Romagna.



A Riccione aumentano i controlli stradali e calano gli incidenti con feriti. E' quanto evidenzia l'amministrazione comunale in una nota. Sotto la lente della Polizia Locale di Riccione più punti del territorio ad alta densità di traffico e di violazioni al Codice della Strada.



IL REPORT Da gennaio al 31 agosto 2021 gli incidenti stradali nel territorio comunale di Riccione sono stati 284, di cui 193 con feriti, tra questi 5 molto gravi. Erano invece 389 gli incidenti del 2020, di cui una quindicina gravi, oltre 500 nel 2019. In particolare nel periodo estivo, da giugno a fine agosto, in Viale Veneto quartiere San Lorenzo, una lunga strada rettilinea, con la presenza di dossi e ad elevata percorrenza di mezzi giornalieri, sono state rilevate una media di cinquanta sanzioni giornaliere con autovelox, erano il triplo all’inizio dell’anno. Nonostante l’alto flusso di traffico, oltre alle sanzioni, anche gli incidenti con feriti in viale Veneto, di cui uno mortale nel 2020, sono calati sensibilmente nel 2021 in linea con il resto del territorio. Un altro “punto caldo” monitorato dal 2020 con postazione di autovelox che si trova sulla Statale 16, in corrispondenza del locale “Spiller”, nel 2021 ha registrato una drastica riduzione di sanzioni a tutto vantaggio della sicurezza con automobilisti più disciplinati e prudenti.





Sono 450 gli agenti che hanno prestato servizio nei grandi eventi a partire da marzo 2021 nella Coppi- Bartali, ad aprile nei Campionati Giovanili di Ciclismo e nel Giro di Romagna, a maggio nel Challenge 2021 e Giro d’Italia, a giugno nella RRW e Italian Roller Games, a luglio e agosto per Deejay On Stage.



Oltre 1500 le pattuglie al lavoro suddivise a rotazione in 3 turni: mattino, pomeriggio e sera, nei mesi di giugno e luglio, aumentati a 4 con il turno notturno di agosto. Complessivamente metà delle pattuglie ha anticipato il turno del mattino alle ore 6 rispetto al 7-13 e due terzi ha posticipato il turno serale 19-01 alle 03 di notte con l’inserimento ad agosto, come detto, delle pattuglie in turno notturno.