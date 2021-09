Gaia Grimoldi, l'Altromondo Studios di Rimini incorona la miss Principessa d'Europa

Attualità

Rimini

| 13:19 - 17 Settembre 2021

Gaia Grimoldi.



Si è conclusa ieri, giovedì 16 settembre, con l’incoronamento di Gaia Grimoldi la finale nazionale del concorso di bellezza più trasparente d'Italia : Miss Principessa d’Europa.



Lombarda di Brugherio, in pronvincia di Monza, mora, alta 1.72 cm di soli 16 anni, determinata a calcare le passerelle più importanti e con tante aspirazioni, ambisce a lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Appena incoronata e visibilmente commossa Gaia ha dichiarato "Anche se sono consapevole che è solo un piccolo ma importante traguardo, mi sento di aver già realizzato un mio grande sogno". Emozionatissima, con gli occhi lucidi, con fascia, corona e scettro ha sfilato sul red carpet in passerella, incredula per la vittoria, che l'ha vista ottenere un premio in visibilità pari 20.000 euro.



Sarà lei a partire per Sanremo, per rappresentare il contest, come valletta ufficiale a Sanremo Newtalent dall’1 al 5 febbraio, durante e nell'Hospitality del Festival della Canzone Italiana.



Termina così, con la serata finale all’Altromondo Studios di Rimini, un anno di selezioni e finali regionali svolte dai Talent Scout Ufficiali, con oltre 3.000 ragazze iscritte.



Solo 100 di queste sono arrivate a calcare la passerella del concorso nazionale di bellezza, rese ancor più belle dallo staff del makeup artist dei Vip Paolo de Maria, con la conduzione di Gianluca Nasi e la direzione generale di Alex Leardini.



Le ragazze sono state presentate ufficialmente con cena spettacolo il 13 settembre al Samsara Beach di Riccione, per poi passare una a una il giorno successivo al Cinepalace Giometti, davanti alla commissione nazionale presieduta dal Patron Devis Paganelli.



Quattro giorni tra prove di portamento e servizi fotografici all'Hotel Eliseo di Riccione, da 100, durante la Finale Fase1 all'Altromondo Studios di Rimini, sono state scelte 40 concorrenti che hanno passato il turno per la finalissima TV in onda sui canali SKY del 16 settembre sera, dove a trionfare su tutte, incantando il pubblico, incoronata da Emanuela Tittocchia ed Elena Morali è stata Gaia Grimoldi.



Le aspiranti Miss con indosso costumi 2Bekini e con coreografie coordinate dalla coreografa di Mediaset Josephine Muto, hanno dovuto vivere il momento del "sei in finalissima" o "non sei finalissima", tant'è che nel backstage, l'emozione di qualche miss non ammessa all'ultima giornata di finalissima, ha causato qualche lacrima, immediatamente sostituita da un sorriso, anche grazie al supporto della celebre psicologa delle miss Pina Li Petri, che ha assistito tutto il team come ormai da diversi anni.



Oltre la miss, sono 14 le concorrenti che hanno ottenuto una fascia nazionale :



Sofia Orlandini, Toscana, 16 anni, ha vinto la fascia Talento;

Sabrina Ambrosio, Campania, 18 anni, ha vinto la fascia Miss delle Miss;

Sofia Focacci, Emilia Romagna, 16 anni, ha vinto la fascia Star Television;

Anna Sampò, Lombardia, 20 anni, ha vinto la fascia Vogue News;

Silvia Bindi, Toscana, 16 anni, ha vinto la fascia Giometti Cinema;

Silvia Severo, Abruzzo, 16 anni, ha vinto la fascia Talent Scout;

Venera Vasakautsova, Emilia Romagna, ha vinto la fascia Models Runway;

Anita Ahmed, Toscana, 19 anni, ha vinto la fascia Fashion;

Rossana Giglio, Puglia, 19 anni, ha vinto la fascia Fortunato;

Jandira da Silva Santana, Sardegna, 15 anni, ha vinto la fascia Prime Time Vacanze;

Sofia Emiliani, Umbria, 15 anni, ha vinto la fascia Altromondo Studios;

Alessandra Gaudiano, Piemonte, 20 anni, ha vinto la fascia Speciale.



Eletta a Miss Social durante la permanenza a Riccione, Elmira Bordei, 16 enne del Lazio.

Alcune finaliste sono già state notate sul red carpet e ingaggiate per iniziative della Vogue Top Models Agency con il fotografo Davide Vignes.



La serata è stata animata da Riky Bokor, comico divertentissimo di Zelig e Colorado e dalla voce di Benedetta Torrini, vincitrice di Sanremo Newtalent W2021 che ha presentato il suo inedito "Pioggia d'Aprile" arrangiato da Paolo Paolini. Erano presenti all'evento diversi talent scout tra i quali Massimo Pacini, Luigi Petrone, Daniela Santoni, Conny Severini, Salvatore Avanzo, Silvia Petrone, Filippo Scicolone, Francesco Carollo e Gianluca Nasi capitanati dal Direttore Nazionale e talent scout Carmelo Tornatore, affiancati infine dalla social media manager Nicole Paganelli. Regia televisiva di Franco de Lillo direttamente da Mediaset con la collaborazione dei videomaker Stefano Semprini e Alfredo Moglianesi.