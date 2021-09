Al via dal 20 settembre a Verucchio il nuovo sistema di raccolta porta a porta

Attualità

Verucchio

| 12:49 - 17 Settembre 2021

Porta a porta.

Inizia lunedì 20 settembre, presso circa 100 famiglie e attività di Verucchio, la nuova raccolta dei rifiuti porta a porta. Per le utenze delle vie Atria, Marx, Mondaini (tratto tra Via Peschiera e Via del convento) e Peschiera (tratto tra Via Pedrosa e Via Mondaini) a Villa Verucchio il sistema di raccolta è di tipo ‘integrale’, prevede cioè la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro, in giorni e orari prestabiliti.

Dal 28 settembre saranno rimossi gradualmente tutti i contenitori stradali.



A tutte le famiglie gli incaricati di Hera hanno consegnato nelle scorse settimane il kit standard, composto da contenitori/sacchi e calendario per la raccolta differenziata; per le utenze non trovate a casa sarà organizzato un infopoint nelle giornate di venerdì 24 settembre e venerdì 1 ottobre presso il Centro Civico Villa Verucchio, in Piazza Europa 1 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.



Anche gli utenti al di fuori del progetto potranno rivolgersi all’infopoint per la consegna o la sostituzione di tessere e bidoncini.



Un nuovo sistema per una migliore raccolta differenziata



Questo sistema permetterà di migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e di promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.

“La finalità del progetto è di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente – precisa la Sindaca di Verucchio Stefania Sabba - Attualmente nel territorio comunale di Verucchio la percentuale di raccolta è del 76,5%, molto vicina all’obiettivo previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, che è il 79%”.



Buone regole per differenziare i rifiuti



E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada, sui quali gli operatori apporranno un adesivo risalente all’infrazione, non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi, come da Regolamento Comunale.