Cattolica, la prossima settimana riprenderanno i lavori in via Pascoli

| 12:17 - 17 Settembre 2021

Le modifiche alla viabilità.

L'Amministrazione comunale di Cattolica annuncia la ripresa dei lavori nella via Giovanni Pascoli. Si tratta del completamento del primo stralcio della riqualificazione della storica arteria dall'intersezione con la via Libertà sino via Giordano Bruno. Dopo il restyling che ha interessato il primo tratto dalla via Pascoli a partire dallo sbocco in via Fiume, all'inizio della prossima settimana si darà avvio al cantiere che si occuperà del rifacimento dei sottoservizi.

Si parte con i lavori alla rete fognaria da parte di Hera che porteranno alla realizzazione di nuova linea nera (in sostituzione dell'ex mista) e di una nuova linea bianca. Completato questo primo intervento si proseguirà con la rete gas a cura di Adrigas. Il cantiere per i sottoservizi tra via Libertà e via Bruno porterà ad una sostanziale modifica alla viabilità poiché il tratto interessato dai lavori verrà inibito al traffico veicolare. Questi lavori dovrebbero concludersi nell'arco di circa un mese e sono propedeutici al rifacimento della pavimentazione che si avvierebbe subito dopo, orientativamente nella seconda metà di ottobre.

Si arriverà, dunque, a dare continuità alla riqualificazione con l'allargamento dei marciapiedi nel tratto da via Libertà a via Bruno e la rifinitura in lastre di pietra arenaria. Infine, un successivo secondo stralcio prevede il completamento del restyling interessando l'intera via Cattaneo per un costo complessivo dell’intervento pari a circa 590mila euro.