Tennis, alle semifinali i tabelloni maschili nel torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40

Sport

Rimini

| 12:02 - 17 Settembre 2021

Rush finale sui campi del Circolo Tennis Cicconetti per il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. Nell’Over 45 ottavi semifinali per Alessandro Tosi (3.5), che ha sfruttato il forfait di Francesco Pratelli (Ct Baia Pesaro), Mattia Foschi e Domenico Litido. Quarti: Mattia Foschi (3.3, n.3)-Umberto Calcagno (3.5) 6-1, 6-1, Domenico Litido (3.2, n.2)-Andrea Briolini (3.4, n.7) 6-4, 6-3.

Nell’Over 55 semifinali per Silvano Pozzi (Tc Pavia), Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro), il riminese Leonardo Bertozzi (Ct Rimini) e Massimiliano Marzagalli (Cs La Raquette Bologna).

Over 55, quarti: Silvano Pozzi (2.8, n.1)-Marco Venturini (3.4) 6-2, 6-0, Riccardo Falcone (3.2, n.4)-Guido Carlotti (4.1) 6-4, 3-0 e ritiro, Leonardo Bertozzi (3.1, n.3)-Bernardino Albertazzi (3.4, n.6) 6-1, 6-2, Massimiliano Marzagalli (3.4, n.7)-Francesco Piovani (3.1, n.2) 6-3, 3-6 e ritiro.