VIDEO Zona Ponte Tiberio, camion si blocca al centro della strada. Traffico in tilt

Attualità

Rimini

| 10:03 - 17 Settembre 2021

Da tempo i residenti del Rione Clodio e Via Ducale di Rimini lamentano del grande traffico che ogni giorno le vie strette del quartiere vedono passare. Bus, camion e automobili in quantità. Quando questa mattina (venerdì 17 settembre) verso le 8.30 è arrivato un autoarticolato che trasportava delle auto, avranno pensato ad una beffa: l'unione dei peggiori incubi dei residenti in un mezzo solo. Il camion si trovava in via Circonvallazione Occidentale con la probabile intenzione di svoltare in corso d'Augusto e poi in via Ducale. La grande mole dell'autoarticolato e il traffico dell'ora di punta hanno causato disagi ed ingorghi. A segnalare il problema Massimo Manduchi, il portavoce dei residenti della zona "Sono situazioni all'ordine del giorno" racconta "Qualche giorno fa c'era un altro camion, poi un autobus. Non c'è mai pace. E' una situazione paradossale quella che viviamo tra smog, rumore e traffico. Via Ducale e le vie intorno sono piccole, non possono sopportare una mole di movimento di questo tipo. Anche i residenti sono allo stremo. Il comune non ci fornisce soluzioni." conclude sconsolato Manduchi "Non sappiamo come venirne fuori". La stessa cosa che, probabilmente, avrà pensato l'autista dell'autoarticolato bloccato questa mattina.