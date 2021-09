Ritorno a Scuola, positivo in aula: didattica a distanza per una classe di Morciano È successo all'interno dell’istituto Gobetti De Gasperi. Disposta la quarantena per alunni e insegnanti

Attualità Morciano | 09:30 - 17 Settembre 2021 Un tampone rapido nasale, foto di repertorio. La scuola è appena cominciata e per una classe dell’istituto Gobetti De Gasperi di Morciano le lezioni in presenza sono già terminate. All’interno della scuola è stato riscontrato il primo caso di positività al Covid ed è stata disposta la didattica a distanza. Per docenti della classe, educatori e collaboratori che hanno avuto contatto con il ragazzo positivo nei primi tre giorni di lezione, anche se considerati a basso rischio contagio, è previsto un tampone.

< Articolo precedente Articolo successivo >