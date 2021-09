Covid, arriva il "super green pass" in vigore dal 15 ottobre, ecco tutte le misure adottate

Attualità

Nazionale

| 07:23 - 17 Settembre 2021

Immagine di repertorio.

Super green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per tutti i tipi di lavoratori; stop allo stipendio dal primo giorno di accesso senza certificato; sanzioni fino a 1.500 euro; mini-prezzi per i tamponi in farmacia; pass valido già dopo la prima dose di vaccino: questi i punti chiave del decreto per la sicurezza sul lavoro approvato dal Cdm. Il Governo indica che le norme valgano anche per i parlamentari, che in virtù della loro autodichia (ovvero dell'autonoma decisione) ora dovranno votare. Il green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato.

Per non penalizzare ulteriormente chi non vorrà o non può vaccinarsi, il decreto introduce i tamponi a prezzo calmierato per tutti nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d'intesa: gratis per chi non si può vaccinare, 8 euro per i minori e 15 euro per tutti gli altri. Nella bozza è prevista per le farmacie che non rispettano i prezzi una sanzione da mille a 10mila euro e il prefetto potrà disporre anche la chiusura dell'attività per 5 giorni.

Per quanto riguarda i tamponi, con un emendamento al decreto green pass bis, è stata inoltre estesa la validità dell'esito dei molecolari a 72 ore mentre quella degli antigenici continuerà ad essere 48 ore.

Il governo ha previsto che a verificare se i lavoratori sono in possesso del green pass, sia nel pubblico che nel privato, dovranno essere i datori di lavoro ai quali spetta inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre, le "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche", che potranno essere anche a campione. Ci dovrà essere un responsabile incaricato degli accertamenti che, in via prioritaria, dovranno essere eseguiti al momento dell'accesso.

Per chi non ha il pass sono previste una serie di sanzioni: lo stop allo stipendio varrà dopo cinque giorni di ingresso al lavoro senza Green pass, sia nel pubblico sia nel privato. In ogni caso, precisa il decreto, "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".

Qui tutte le misure adottate dal governo