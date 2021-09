Meteo: fine settimana variabile sul riminese, temperature miti

Attualità

Rimini

| 17:11 - 16 Settembre 2021

Foto Stefano Giacomini.



Variabilità per buona parte del fine settimana anche se sul territorio riminese le precipitazioni non sembrano essere particolarmente consistenti. Non mancheranno le schiarite, specie tra venerdì e sabato.





Emissione del 16\09\2021 ore 17:00



Venerdì 17 settembre

Stato del cielo: variabile con nubi irregolari alternate a schiarite ed addensamenti più compatti nelle ore centrali di giornata.

Precipitazioni: il transito di una linea d’instabilità sull’Emilia potrà apportare qualche pioggia in forma sparsa e perlopiù di debole intensità tra la seconda parte di mattinata e il primo pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 30 gradi.

Venti: deboli occidentali o nord-occidentali con temporanei rinforzi al mattino.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Sabato 18 settembre

Stato del cielo: ampie schiarite al mattino e in serata, mentre nelle ore pomeridiane potranno formarsi addensamenti cumuliformi, più consistenti nell’entroterra.

Precipitazioni: nelle ore pomeridiane possibili piovaschi o rovesci di breve durata in formazione sull’entroterra, con bassa probabilità di sconfinamento sul tratto costiero.

Temperature: minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 29 gradi.

Venti: deboli settentrionali, con tendenza a ruotare da est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Domenica 19 settembre

Stato del cielo: tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della mattinata, fino a coperto nelle ore pomeridiane. Schiarite in serata.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati e brevi piovaschi nelle ore pomeridiane, specialmente nell’entroterra.

Temperature: minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime comprese tra 23 e 26 gradi.

Venti: deboli tra est e sud-est fin sul pomeriggio, poi rotazione dai quadranti occidentali in serata.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo nelle ore pomeridiane.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: variabilità tra lunedì 20 e mercoledì 22 settembre, con schiarite alternate ad addensamenti associati a piogge sparse, più probabili nell’entroterra. Modeste flessioni termiche legate ai temporanei deficit di sole, poi da mercoledì calo più generalizzato, con valori nuovamente attorno alla media del periodo.



