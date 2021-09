VIDEO Riapertura discoteche, Silb: "Finalmente si parla del nostro futuro" 

Attualità

Rimini

| 16:01 - 16 Settembre 2021

"Ho da poco ricevuto la notizia che il governo si ritroverà il primo ottobre per discutere anche della riapertura delle discoteche. E' una proposta fatta dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti. Crediamo ci siano finalmente le condizioni per discutere delle nostre attività, del nostro futuro e della nostra sopravvivenza". Lo ha detto Gianni Indino, presidente di Silb Emilia-Romagna, dopo che la cabina di regia del Governo, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, ha accolto la richiesta di valutare la riapertura delle discoteche. "Mi auguro che non sia una ulteriore presa in giro da parte del Governo e che ci siano le condizioni per poter risolvere il problema. Siamo allo stremo, non ne possiamo più, quindi bene questa apertura al nostro mondo e alle nostre imprese, ma soprattutto abbiamo bisogno ora di ripartire, dateci una mano", ha concluso Indino.