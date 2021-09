Verso le elezioni, la candidata Gloria Lisi: un compendio sul decoro urbano per i cittadini

Attualità

Rimini

| 15:45 - 16 Settembre 2021

La candidata sindaca a Rimini Gloria Lisi.

Comunicato a cura del comitato elettorale per Gloria Lisi sindaca di Rimini



Aumentare i livelli di decoro urbano e riqualificazione delle aree urbane, specialmente di quelle che hanno presentato maggiori criticità, per elevare non soltanto il livello di sicurezza effettivo, ma anche la percezione della stessa nella cittadinanza. “E’ da qui che si riparte per cancellare i segni del degrado prodotto da abbandono e trascuratezza, fenomeno presente in particolare in alcuni angoli della città, ma riferibile a tutto il territorio cittadino,” ha dichiarato Gloria Lisi, incontrando alcuni cittadini riunitori con lei nei Giardini di Rivazzurra. “Sarà uno dei primi settori su cui la nuova amministrazione comunale dovrà intervenire, dal centro alle periferie, per sviluppare non solo la promozione commerciale e turistica della città, ma anche e soprattutto per aumentare la percezione di sicurezza e la formazione di un orgoglio identitario che ci fa sentire riminesi davvero. Per questo, “continua Gloria Lisi “occorrerà dare impulso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, di rigenerazione e di riqualificazione, interamente pubbliche o private, a scomputo degli oneri concessori, di opere arredo degli spazi pubblici secondo standard di elevata qualità, con interventi che servano da volano e stimolo per il rilancio del turismo, della promozione commerciale e della qualità della vita”. Ma non basta occorre anche il contributo fattivo di tutti i cittadini e per far questa La candidata sindaca lancia l’idea della realizzazione di un Compendio sul Decoro Urbano per favorire la cultura del rispetto del bene comune. “Il Compendio” dice ancora la Lisi “che è una sorta di Vademecum riassumerà i principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, ai quali i cittadini dovranno attenersi per assicurare adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità del bene comune”. “L’obiettivo è agevolare il cittadino nella conoscenza di divieti e obblighi, nonché quello di incentivare forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei cittadini al decoro della città”, sottolinea Gloria Lisi. “Senza dimenticare che il decoro urbano passa anche tramite i regolamenti per quanto riguardo le attività economiche in relazione all’uso di spazi pubblici esterni e dei dehors ed in particolare attraverso programmi di intervento incisivi sui marciapiedi e sulle aree di verde abbandonati e di interventi di restauro delle zone storiche ed archeologiche della città, tra tutti quello sulle antiche Mura romane e valorizzazione di Via Roma e dell’Anfiteatro Romano”.