I candidati di Lista Samuele Ramberti, Serena Soldati e Sabrina Marchetti insieme a Jamil Sadegholvaad hanno incontrato Confcooperative

Attualità

Rimini

| 15:41 - 16 Settembre 2021

Incontro con Confcooperative.

Comunicato a cura del comitato elettorale per Jamil Sadegholvaad sindaco

Ieri, mercoledì 15 settembre, Jamil Sadegholvaad ha incontrato i rappresentanti di Confcooperative, insieme ai candidati di Lista Jamil: Samuele Ramberti, Serena Soldati, Sabrina Marchetti.



Un appuntamento molto importante per la Lista Jamil e per il mondo della cooperazione e del sociale a cui hanno partecipato i presidenti di oltre 30 Cooperative attive sul territorio di Rimini. Tra i tanti argomenti trattati si è ribadito l'impegno di presentare l'ottava delibera della prossima amministrazione sul tema della co-programmazione e co-progettazione con il terzo settore.



Presenti tutte le cariche dirigenziali di Confcooperative Romagna e il portavoce della lista Jamil Kristian Gianfreda che sempre nella giornata di ieri ha accompagnato Jamil a visitare la Cooperativa della Capanna (La Fraternità), dove persone con diverse difficoltà e senza tetto vengono accolte e impegnate in attività diurne.



“L’attenzione alle persone in difficoltà che attraversano il nostro territorio, il monitoraggio delle situazioni più difficili e la cura per i senza tetto presenti in città è anche questo un modo per affrontare il tema della sicurezza” - ha dichiarato Kristian Gianfreda - “E’ prevenzione di situazioni di disagio e di degrado, è il segno di una società che vive, funziona e lavora bene ”.