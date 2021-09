Einaudi in concerto a Rimini nella piazza dedicata a Fellini

Eventi

Rimini

16 Settembre 2021

La piazza dei Sogni di Rimini è stata inaugurata da poco con l'apertura del Museo Federico Fellini e quello del pianista Ludovico Einaudi, venerdì 17 settembre, sarà il primo concerto nello spazio riqualificato tra Castel Sismondo e Teatro Galli. Per il Comune si tratta di una anteprima di quella che, una volta a regime, diventerà una grande arena di spettacolo nei mesi estivi. L'evento rientra nel filone delle iniziative che inaugurano il museo dedicato al cineasta riminese. Proprio in quella parte di città il piccolo Fellini aveva scoperto da bambino il circo, come racconta nel film 'I clowns'. Il concerto inizierà alle 21. Ad accompagnare il noto pianista ci saranno il violino di Federico Mecozzi e il violoncello di Redi Hasa. Lo sfondo sarà quello illuminato del castello malatestiano che guarda verso la grande panca circolare che rievoca il finale di 8½.