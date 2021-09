A Villa Verucchio si celebra la fine dell’Estate con musica e piadina

Eventi

Verucchio

| 15:14 - 16 Settembre 2021

L'orchestra 'La storia di Romagna' a Veruccihio.

Sabato 18 settembre, dalle 19, in piazza Europa a Villa Verucchio, si celebrà la fine dell'estate per concludere in bellezza tutti gli eventi che hanno caratterizzato questa parte dell'anno. Protagonista Fabio il Giocoliere, con gonfiabili per bambini. Alle 21 concerto dell’Orchestra “La Storia di Romagna”: per l’occasione sarà allestita un’arena, con posti distanziati (per lo spettacolo sarà obbligatorio esibire il green pass). Nell’arena sarà allestito un angolo street food curato da Barbara Alessi, con piadina romagnola e salsiccia servita ai tavoli (in questo caso non sarà obbligatorio il green pass). L’evento è organizzato dalla Gm eventi di Santarcangelo di Romagna in collaborazione con il Comune di Verucchio.