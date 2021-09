Tennis, nel clou il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40 del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 14:58 - 16 Settembre 2021

Rush finale sui campi del Circolo Tennis Cicconetti per il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. Nell’Over 45 ottavi per Francesco Pratelli (Ct Baia Pesaro). 3° turno: Francesco Pratelli (3.3, n.5)-Claudio Chiani (3.5) 6-2, 6-1.

Nell’Over 55 disco verde per Marco Venturini (Ct Cicconetti) e Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro).

Over 55 3° turno tabellone finale: Marco Venturini (3.4)-Roberto Rinaldi (3.5) 7-6, 6-4, Riccardo Falcone (3.2, n.4)-Matteo Comandini (4.2) 7-5, 6-2.

Nel torneo Lady 40 la prima finalista, sui campi di casa, è stata Alice Belli, a seguire l’ha raggiunta la compagna di Circolo Manuela Benedettini. Semifinali: Belli (3.4, n.1)-Jessica Barbieri (4.1) 7-6, 2-6, 7-6, Benedettini (3.5)-Giorgia Mughetti (3.4, n.2) 6-3, 6-0.