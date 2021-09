Al via la 40ª Edizione del Convegno Nazionale della Polizia Locale al Palacongressi di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:53 - 16 Settembre 2021

Le giornate di Polizia Locale a Riccione.

Inaugurato ieri, mercoledì 15 settembre, al Palacongressi di Riccione, il convegno “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, organizzato dal Gruppo Maggioli.

40esima edizione dell’appuntamento più importante dell’anno dedicato agli operatori del settore che prevede, oltre alla parte espositiva, diversi momenti di incontri, confronti e formazione, per dibattere sulle novità e i temi d’interesse che coinvolgono principalmente Comandanti, Ufficiali e Agenti, provenienti da tutto il territorio nazionale.



La cerimonia di apertura – moderata dal Comandante di Polizia Locale di Torino Emiliano Bezzon – ha visto, oltre ai saluti istituzionali della Sindaca di Riccione Renata Tosi, del Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, l’intervento del Fondatore del Gruppo Maggioli Manlio Maggioli e la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini. In collegamento da remoto il Ministro Giovannini ha evidenziato l’importanza dell’evento, quale aggregatore di competenze e momento di confronto su un tema di estrema rilevanza quale la Sicurezza Urbana; ha poi citato il Piano per la Sicurezza Stradale 2021- 2030 e quanto per una mobilità e città più sicure si debba investire su tecnologia, infrastrutture e comunicazione.



La cerimonia si è conclusa con l’intervento di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e la Riforma della Pubblica Amministrazione, con particolare evidenza a temi quali digitalizzazione e semplificazione, gestione del dato, analisi e monitoraggio delle performance e formazione di risorse competenti. La ‘tre giorni’ di convegno terminerà il 17 settembre.