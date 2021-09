Il romanzo su Roberto Valducci sul palco del Teatro di Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 13:48 - 16 Settembre 2021

Alessia e Roberto Valducci.

‘Cammina e arriverai al sole’, il libro sulla vita dell’imprenditore Roberto Valducci diventa uno spettacolo in programma questa sera (Giovedì 16 Settembre alle ore 18.00) sul palco del Teatro Vittoria di Pennabilli.

Il ‘Principe illuminato’ come venne apostrofato l’imprenditore savignanese che fondò il Gruppo Valpharma, leader mondiale nella produzione di farmaci a rilascio modificato, ha ispirato lo scrittore e giornalista Sergio Barducci, che nel suo romanzo ha raccontato l’uomo, ma anche il personaggio eclettico e le intuizioni imprenditoriali di uno dei più importanti filantropi riminesi dal dopoguerra ad oggi.





Sul palcoscenico interverrà anche Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group, figlia dell’imprenditore. Durante la serata il narratore Saverio Mazzoni, leggerà alcuni passi del libro e interpreterà poesie di Tonino Guerra, amico personale di Roberto Valducci.

La serata di presentazione del libro, si inserisce in un trittico di serate pubbliche organizzate in collaborazione con l’editore Minerva, che hanno visto la partecipazione di centinaia di spettatori sia a San Marino, che a Misano. Una grande e sentita partecipazione poiché la vita dell’imprenditore che ha realizzato il ‘Polo romagnolo della Salute’ (Valpharma San Marino, Erba Vita e Valpharma International) si è intrecciata inevitabilmente con la vita di centinaia di collaboratori, amici e personaggi che offrendo così l’opportunità di raccontare anche il vissuto di intere comunità e caratteristiche del territorio. L’evento patrocinato dal Comune di Pennabilli è ad ingresso gratuito.