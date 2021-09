'Ti faccio uccidere da mio cugino': maltrattamenti e abusi alla compagna, condannato a 11 anni

Cronaca

Rimini

| 13:34 - 16 Settembre 2021

La sentenza in tribunale a Rimini, foto di repertorio.

"Ti faccio uccidere da mio cugino". Così minacciava la compagna un 45enne siciliano, originario di Paternò nel Catanese, condannato questa mattina dal Tribunale collegiale di Rimini a 11 anni di reclusione. Il collegio, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, ha di fatto accolto tutte le richieste del pubblico ministero, Davide Ercolani, su una lunga lista di capi di imputazione che vanno dai maltrattamenti in famiglia, alle lesioni, alla violenza sessuale, minacce ed estorsione. L'uomo, in più occasioni, ha minacciato di morte la compagna, abusando di lei, estorcendole denaro e ricordandole sempre che l'avrebbe fatta uccidere dal cugino. In un'occasione la donna era finita in Pronto soccorso con un dente rotto.