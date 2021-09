Rimini: tutto il calendario degli eventi, verso una grande seconda metà di settembre

Eventi

Rimini

| 12:55 - 16 Settembre 2021

Giardini d'Autore.

A Rimini continua il grande mese di settembre che, anche nella sua seconda metà, offre un palinsesto di cose da fare tra musica, arte, fiere ed eventi sportivi, senza precedenti.



Dal Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit nel weekend, alle fioriture di settembre con Giardini d'Autore, dalla riflessione sul tema del confine con la conversazione del noto psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati, che segna la conclusione delle iniziative estive del Festival del Mondo Antico, fino allo spettacolo “Federico dei Sogni”, liberamente ispirato a “Il libro dei Sogni” di Federico Fellini. Dal concerto di Ludovico Einaudi nella nuova Piazza dei Sogni, alla Jazz experience con Fabrizio Bosso al Parco degli Artisti, fino ai concerti e agli spettacoli della Sagra Musicale Malatestiana e alla 22a edizione di Glory days dedicato alla musica di "The Boss". Al via anche Voci dell’Anima, il Festival di teatro e danza a cura di Teatro della Centena con 8 serate di spettacoli.



E ancora motori accesi per la quattordicesima edizione del Gran Premio Nuovolari e per l’adventouring offroad di mototurismo Transitalia Marathon. Continuano anche gli appuntamenti con le grandi fiere con Enada e Rimini Amusement Show e domenica 19 settembre le tradizioni marinare rivivono in spiaggia con la rievocazione della pesca alla tratta, al bagno 68.



Ma gli appuntamenti del mese di settembre continuano con l’evento di riferimento per gli appassionati del vivere bene e dello stare in forma, RiminiWellness, che torna alla Fiera di Rimini da venerdì 24 e fino a domenica 26 settembre dando ufficialmente il via la 15esima edizione della più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, fino all’Opening Night della Festa del Cinema di Rimini, La Settima Arte Cinema e Industria, prevista per il 30 settembre al cinema Fulgor.



Rimini sempre più città da vivere e da scoprire, grazie anche al nuovo polo museale culturale della città che si è arricchito del nuovo Fellini Museum.



IN EVIDENZA questa settimana



da 17 al 19 settembre 2021 + anteprima il 16 settembre

Parco XXV aprile - Piazza sull’Acqua - Borgo San Giuliano

Giardini d'Autore

Edizione autunnale dell'evento dedicato al vivaismo, al design e al bello in generale

Giardini d’Autore riapre il suo sipario alla Piazza sull’Acqua - Borgo San Giuliano, con tre giornate all’insegna della bellezza.

E’ dai frutti della terra che Giardini d’Autore intende ripartire, immaginando fioriture settembrine, orti autunnali e tavole imbandite. Tanti gli appuntamenti in programma per tutte le età: visite guidate ai nuovi spazi della città (prenotazione obbligatoria al 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it) , laboratori di giardinaggio e creativi, appuntamenti golosi con i produttori e gli chef, percorsi d’arte ed escursioni sull’acqua al Ponte di Tiberio che proprio nel 2021 festeggia i suoi primi duemila anni e farà da cornice anche a questa edizione di Giardini d’Autore.

Ritornano gli Spazi d’Autore: da Salotto Kapperi, lo spazio talk, che domenica avrà, come ospite d’eccezione, Mapi Danna con il suo nuovo libro dedicato all’amore, alla Terrazza sull’Acqua, l'elegante bistrot di Quartopiano Suite Restaurant con le proposte gastronomiche dello chef Silver Succi affacciato sulle rive della Piazza sull’Acqua, e ancora lo spazio Giardini Kids - Imparare dalla Natura dedicato ai piccoli giardinieri che a settembre sarà dedicato alle piante spontanee, agli insetti e ai semi. A completare la cornice di questa edizione le installazioni sull’acqua, il giardino galleggiante, le escursioni in barca e gli spazi relax tutti da vivere.

Orario: dalle 9.30 alle 20.30 Gratuità under 16.

Tariffa d'ingresso: 5 € ingresso giornaliero - 10 € abbonamento weekend 3 giorni.

Anteprima Giardini: giovedì 16 settembre Per la prima volta, per festeggiare i duemila anni del Ponte di Tiberio che fa da cornice a Giardini d’Autore, si svolge una preview con l’evento speciale “Il Viaggio: Il cibo, le note, i racconti, la danza e l’arte alla Piazza Sull’Acqua”. Un viaggio in cui si assaporano le ricette della tradizione marinara, accompagnati dalle parole tratte dal libro “L’Argonauta” di Sergio Antolini, dalla musica e dalla danza. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 0541 22530 (Costo cena: 65,00 euro Costo Pic-Nic 30,00 euro). Info: www.giardinidautore.net

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021

Rimini, piazzale Fellini

Gran Premio Nuvolari 31°edizione

Manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche

Competizione automobilistica internazionale di regolarità, giunta alla trentesima edizione e riservata alle vetture d'epoca (costruite fra 1919 e 1972). Le auto storiche, provenienti da tutto il mondo, sono impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto fanno tappa a Rimini dove sfilano in centro storico e rimangono in mostra in piazzale Fellini.

Sabato 18 settembre la seconda tappa, la giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari, vede un percorso in gran parte rinnovato: da Rimini verso Urbino.

L’arrivo della seconda tappa è a Rimini, sulla passerella di Piazza Tre Martiri. La serata riserva ai concorrenti il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella cornice Felliniana del Grand Hotel di Rimini. Le vetture stazionano in Piazzale Fellini, dove il pubblico può ammirarle, fino alla mattina del 19 settembre.

Info: www.gpnuvolari.it

17 - 19 settembre 2021

Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit Marco Simoncelli

Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini 2021

Campionato del Mondo di MotoGP 2021 al Misano World Circuit Marco Simoncelli

Si scaldano i motori per la quattordicesima edizione del Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, l’evento che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e milioni di telespettatori. Un weekend di straordinario spettacolo, dentro e fuori la pista nel cuore della Motor Valley. Ingresso: a pagamento.

Eventi collaterali a Rimini:

Venerdì 17 settembre proiezione del docufilm 'Il coraggio di andare oltre', che celebra i 100 anni dalla nascita della storica casa motociclistica Moto Guzzi. Scritto da Laura Motta e diretto da Maurizio Pavone, è il racconto della vita dei tre uomini che hanno dato origine al mito della Moto Guzzi: un progetto divenuto realtà imprenditoriale di successo negli anni difficili del primo dopoguerra. Cinema Fulgor ore 21,00 – ingresso gratuito con Green Pass.

In collaborazione con il Velocifero di Rimini.

Domenica 19 settembre dal palco del teatro Galli, diretta televisiva del programma di approfondimento Sky: “Race Anatomy” (ore 18,30) - ingresso non consentito al pubblico. Info: 0541 618511 gp@misanocircuit.com



venerdì 17 settembre 2021

Rimini, Piazza Malatesta

Concerto di Ludovico Einaudi con Federico Mecozzi e Redi Hasa

Nella piazza dei Sogni, il nuovo luogo di incontro e poesia tra Castel Sismondo e Teatro Galli, Ludovico Einaudi, uno dei pianisti più amati e apprezzati al mondo, suonerà accompagnato dal violoncellista Redi Hasa e da uno dei grandi talenti che da Rimini ha spiccato il volo, il violinista Federico Mecozzi.

Ore 21:00 La prevendita del concerto - proposta di Percuotere la Mente 2021 – si effettua on line attraverso la piattaforma www.ticketmaster.it.



Venerdì 17 settembre 2021

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Jazz experience con Fabrizio Bosso

Concerto al Parco degli Artisti

La musica jazz fa tappa a Rimini con il trombettista italiano Fabrizio Bosso.

Insieme a lui, sul palco del Parco degli Artisti, si esibisce il quartetto di musicisti composto da Alessandro Altarocca al pianoforte, Alessandro Fariselli al sax tenore, Fabio Nobile alla batteria, Stefano Senni al contrabbasso.

I biglietti sono disponibili su Liveticket.

Ore 21.00 Ingresso: da 7 € a 19.80 € Info:327 847 5142 parcodegliartisti@gmail.com



Mercoledì 22 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Il muro o il ponte? Riflessioni sul tema del confine

Conferenza di Massimo Recalcati nell'ambito del Festival del Mondo Antico

"Il muro o il ponte? Riflessioni sul tema del confine" è il titolo della conversazione del noto psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati, che segna la conclusione delle iniziative estive della XXIII edizione di Antico /Presente Festival del Mondo Antico.

Il programma del Festival, che ha preso spunto dall'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio, dopo aver affrontato il tema del ponte nella sua dimensione più immediata, quella fisica, architettonica e storico - archeologica, e dopo averne sviscerato anche il significato simbolico, la metafora del superamento dei limiti, dell'abbattimento delle barriere e del dialogo attraverso la costruzione di relazioni, volge dunque a conclusione con le "riflessioni" di Massimo Recalcati.

Ore 19.30 Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti Info: 0541 793851 www.antico.comune.rimini.it/eventonew/muro-ponte-riflessioni-sul-tema-del-confine



IN FIERA

21 - 23 settembre 2021

Rimini Fiera, via Emilia 155 - ingresso sud

Enada

33° Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e gioco

Il mondo del gioco e dell’intrattenimento arriva a Rimini Fiera per la manifestazione leader rivolta a tutti gli operatori in Italia ed Europa. All'expo partecipa tutta la filiera del gioco con le novità del settore, dai prodotti, alle tecnologie, ai servizi delle più importanti imprese italiane e straniere, utili ad aggiornare le conoscenze degli operatori.La kermesse ospita non solo le principali novità in termini di prodotto e di servizi, ma anche dibattiti e momenti di confronto tra tutti i protagonisti della filiera.

Ingresso solo per operatori professionali: intero 25 € ridotto: 5 € Info: 0541 744555 www.enada.it/ E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it



21 - 23 settembre 2021

Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 – Rimini

Rimini Amusement Show

Rimini Amusement Show è l’appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement; un evento per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincita in denaro per tutte le età: famiglie, ragazzi, bambini e adulti; un mondo variegato e ampio che spazia dalle attrazioni più tradizionali (dalle giostrine ai gonfiabili dal flipper al biliardino…) a quelle più avveniristiche come realtà virtuale, laser games, e-sports. Rimini Amusement Show è anche una piattaforma internazionale per promuovere le imprese italiane. Non mancano, infine, momenti di formazione e approfondimento per gli operatori, presentazioni di nuovi format di intrattenimento, ma anche tornei e competizioni, a sottolineare l’aspetto ludico e socializzante del gioco. Info: www.riminiamusement.it



dal 24 al 26 settembre 2021

Rimini Fiera (Ingressi Sud, Ovest, Est), via Emilia 155 - Rimini

Rimini Wellness 2021

La più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness: dai produttori di macchine per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design.

Tante le anime della fiera interattiva per operatori e appassionati del mondo del fitness, benessere, sport fashion, food e danza: l'area Pro.Fit è una sezione B2B riservata ad un pubblico di operatori professionali del settore. L'area Fun, per il pubblico active di giovani e adulti appassionati, propone tutte le novità da testare per un coinvolgimento attivo dei visitatori. Food Well Expo, fiera nella fiera tra convegni,alta cucina, show cooking e dibattiti che riguardano il rapporto alimentazione - allenamento. RiminiSteel, per gli amanti dell'attività heavy, ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che fa 'cultura fisica'. La sezione professionale Riabilitec, sulla riabilitazione e rieducazione motoria, con corsi (con crediti ECM) e attività per gli operatori specializzati. Pilates Junction, uno spazio interamente dedicato alle più importanti aziende di Pilates.

Orario: dalle 9.30 alle 19 Ingresso a pagamento con prenotazione online (è necessaria l'esibizione del Green Pass per accedere all'evento) Info: 0541 744555 www.riminiwellness.com/ E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it



GLI APPUNTAMENTI CONTINUANO:



dal 16 al 19 settembre 2021

Rimini, sedi varie

Glory days in Rimini 22a edizione "Dream of life"

L'evento più importante e longevo dedicato alla musica di Bruce Springsteen ed ai suoi fans. 4 giorni in cui concerti, set unplugged e spettacoli coinvolgeranno alcuni dei luoghi più affascinanti di Rimini, dal Porto Canale passando per l'Arena Francesca da Rimini dove si terrà la serata clou del 18 settembre, con lo spettacolo "Dream of Life" (dalle ore 18:00) che sarà aperto con un set unplugged del cantautore Gheri. Gli eventi sono a ingresso libero eccetto quello di sabato all'Arena Francesca da Rimini

Info e programma su: www.glorydaysinrimini.net



da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021

Rimini, Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16

Film in prima visione “Il gioco del destino e della fantasia”

di Hamaguchi Ryusuke con Furukawa Kotone, Mori Katsuki, Urabe Fusako e Kawai Aoba, premiato al Festival di Berlino con l’Orso d’Argento.

proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17, domenica anche alle ore 18,

Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club

Info: 328 2571483, biglietteria on line su www.liveticket.it.

Programma completo su www.cinematiberio.it



Venerdì 17 settembre 2021

Rimini, Giardino dell’Istituto di Scienze dell’Uomo, via Nigra 26

Presentazione del libro “La strada si conquista” Donne, biciclette e rivoluzioni” (Capovolte, 2021), con l’autrice Manuela Mellini

Durante la settimana europea della mobilità, il collettivo Smagliature Urbane vuole invitare appassionati e profani a riflettere sull'aspetto sociale legato al mondo della bicicletta.

L'evento è a cura di Smagliature Urbane in collaborazione con Lento Bookshop, Ciclisti Urbani Rimini, Istituto di Scienze dell'Uomo, NUDM Rimini e Pride Off.

Ore 19.30. Ingresso libero con tessera associativa gratuita, che si potrà fare in loco. E’ presente un punto bar per un aperitivo di autofinanziamento delle attività dei collettivi coinvolti. Info: evento facebook: www.facebook.com/events/535489394210636

Sabato 18 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana

Parole per la musica: Di almeno sei piedi di altezza: prime donne e primi uomini nell'opera seria del '700

Nell'ambito della 72° Sagra Musicale Malatestiana, si svolgono incontri di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2021, grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Fabio Sartorelli presenta l'incontro introduzione al concerto di Cecilia Bartoli.

Ore 21:00, Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono, ai numeri 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì, ore ufficio. Info www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/parole-la-musica



Sabato 18 settembre e domenica 19 settembre 2021, ore 21

Rimini, Teatro degli Atti



Federico dei Sogni

Liberamente ispirato a “Il libro dei sogni” di Federico Fellini e dedicato a Elisabetta Gambi

Per la regia di Chiara Cicognani.

Un viaggio dentro l’inconscio che ha generato il cinema onirico di Federico Fellini. I suoi sogni, di cui ci rimane testimonianza visiva e testuale, prendono corpo in questo spettacolo corale, in cui il sognatore cammina come un equilibrista tra il tragico e il grottesco, proprio come nei suoi film.

Lo spettacolo è realizzato da Korekané - Associazione CondueBieunaZeta.

Ore 21 Ingresso unico con prenotazione obbligatoria: € 10, gratuito fino a 12 anni.

Info e prevendita: WhatsApp +39 338 4645884

Biglietteria la sera dello spettacolo dalle ore 19.30

Sabato 18 settembre

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Arrivederci al Tramonto - con Sergio Casabianca & Quartetto EOS

Concerto gratuito per ringraziare il pubblico in questo primo anno di avventure al Parco degli Artisti. Un saluto al tramonto, con l'arrivederci ai prossimi tramonti di una nuova estate.

Nello spettacolo verranno riproposti i brani di alcuni degli spettacoli di Sergio Casabianca e del Quartetto EOS più graditi al pubblico: da Bach ai Led Zeppelin, i successi storici di Claudio Baglioni e Francesco De Gregori, e le più belle canzoni degli esordi di Vasco Rossi.

Con: Sergio Casabianca (voce e chitarra), Matteo Salerno (flauto), Aldo Capicchioni (violino), Aldo Zangheri (viola), Paolo Baldani (violoncello) e con Mattia Guerra alle tastiere.

Ore 19.00 Ingresso a offerta libera, con prenotazione obbligatorio a mezzo whatsapp al numero fisso 0541380403, indicando nominativo, recapito e numero di posti richiesti.



Da sabato 18 a domenica 19 settembre 2021

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Mediolanum Cup Rimini, Pesaro, Rimini

Una classica delle regate d'altura giunta alla terza edizione

Su delega della Federazione Italiana Vela, il Club Nautico di Rimini con la collaborazione del Club Nautico Pesaro, del Circolo Nautico Cattolica e del Club Nautico Riccione, propone la terza edizione della Mediolanum Cup, una classica delle regate d'altura, con partenza alle ore 10.30 dalle acque antistanti il porto canale di Rimini, diretta a Pesaro e ritorno a Rimini in un tempo max di 9 ore. Le premiazioni hanno luogo il giorno seguente (domenica 19 settembre) al Club Nautico a partire dalle 18. A seguire la cena di Gala. Iscrizione di partecipazione a pagamento Info: 0541 26520 (Club Nautico) cnrimini@cnrimini.com



Domenica 19 settembre 2021

spiaggia di Rimini, bagno 68 Caldari

Rievocazione della pesca storica: “la tratta”

In nome della salvaguardia delle tradizioni locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell'antica tecnica di pesca, dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus', a cui tutti possono partecipare per rivivere l'antica tradizione della pesca.

Pratica in uso fino agli anni 50 del secolo scorso, prevedeva l'uso di una grande rete che da un lato doveva strisciare sul fondo con l'ausilio di piombi, mentre l'altro lato, teso verso la superficie, veniva dotato di galleggianti (sugheri). Inoltre, mentre un capo restava fissato sulla battigia, l'altro capo, con l'aiuto di una piccola barca veniva portato in acqua creando un ampio semicerchio, sino a tornare a terra. A questo punto, i pescatori, immersi nell'acqua in due file distinte, iniziavano a recuperare le due cime, e legandosi in vita il crocco (e' croc), tiravano a terra la rete che, strisciando sul fondale, intrappolava il pesce rimasto all'interno del semicerchio.

L’ultimo appuntamento della stagione comincia come di consueto con la calata delle reti alle ore 10 circa. Al termine della tratta, dopo il ritiro delle reti, intorno a mezzogiorno è prevista una degustazione di pesce cotto secondo l'antica tradizione riminese, piadina e vino bianco locale, offerta a tutti coloro che partecipano alla rievocazione.



Domenica 19 settembre 2021

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell'artigianato handmade

Appuntamento con arte, creatività, design. Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer mettono in mostra ciò che la loro passione e il loro estro possono realizzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com



20 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera

Claudia Berti pianoforte. Light and Shade

La musica da camera della 72° Sagra Musicale Malatestiana si apre con un recital di Claudia Berti, eclettica pianista impegnata in un programma che percorre gli orizzonti sonori segnati da compositori contemporanei, tra i quali Max Richter, Philip Glass o Michael Nyman. Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/it/eventonew/claudia-berti-pianoforte



20 - 22 settembre 2021

Partenza da Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Transitalia Marathon 2021

International Classic Motorbike Challenge: percorso off road in più tappe

Transitalia Marathon è una manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo, che permettere di rivivere l’atmosfera dei grandi rally del passato, unita alla passione della vera avventura sulle due ruote. Un evento non competitivo unico in Europa. Il percorso è diviso in 4 tratti per un totale di oltre 1000 Km, con partenza da Rimini verso la Toscana, tra valli sinuose e paesaggi bellissimi fino alla Maremma.

Orario: lunedì 20 settembre apertura del Village in piazzale Fellini dalle ore 14, martedì 21 nel pomeriggio cerimonia di apertura dalle ore 18 circa, mercoledì 22 alle ore 8 partenza. Info:+39 351 8750542 www.transitaliamarathon.com/home



21 - 28 settembre 2021

Rimini, Teatro degli Atti, Via Cairoli 4

Voci dell’Anima 2021

Sopravvissuti

Festival di teatro e danza a cura di Teatro della Centena - APS Rimini in collaborazione con ResExtensa Dance Company Bari.

La rassegna, diretta da Maurizio Argàn e Alessandro Carli coinvolge più di venti performer, in concorso per aggiudicarsi il premio di questa edizione. Il programma si sviluppa in 23 spettacoli di teatro / danza, per otto serate. Ogni serata si aprirà con Animali da palco: le voci di Elisa Barucchieri, Teresio Massimo Troll e Massimo Semprini al sax con i loro ospiti, introdurranno le serate del Festival interpretando le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, dialettale, americana, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti. Il Festival si concluderà con l’assegnazione del premio Paolo Barucchieri 2021 alla compagnia vincitrice.

In programma mercoledì 22 e giovedì 23 settembre il laboratorio di danza butoh e videodanza a cura di Luan Machado.

Orario: dalle 20:30 alle 23.00 E’ possibile assistere a due/tre spettacoli, con un biglietto unico per l’intera serata al costo di 13€ (ridotto 9€, per studenti e over 65). Non è consentito l’accesso tra uno spettacolo e l’altro. Prenotazioni: teatrodellacentena@pianoterra.org Info: Facebook Voci dell’Anima 2021



21 settembre 2021

Rimini, Museo L. Tonini, Sala del Giudizio

Silvio Castiglioni legge ‘Le pietre di Rimini’ di Veniero Accreman

21 settembre 1944: aveva inizio la nuova storia. Accompagnamento musicale di Giorgia Galanti.

Ore 17.30 ingresso gratuito con green pass

Info: 0541.24730 istitutostoricorimini@gmail.com



22 e 29 settembre 2021

Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Storie di queste parti

Incontri con l’autore dedicati alle famiglie, organizzati dalla Biblioteca Gambalunga, sezione ragazzi, in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi.

Mercoledì 22 settembre, VOGLIO 100 LAMPADINE e IO SONO FOGLIA, Marianna Balducci e Elisa Rocchi incontrano e raccontano ai i bambini dai 6 anni.

Mercoledì 29 settembre, LA SCUOLA MAGICA, Michela Guidi presenta e racconta ai bambini dai 7 anni.

Le letture sono a cura dei lettori volontari

Ore 17.00.Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

Info: 0541 704485



25 - 26 Settembre 2021

Spiaggia di Rimini Terme, via Principe di Piemonte 56.

Festival dei Piccoli

Due giorni di giochi, laboratori, attività dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni

Questa prima edizione del Festival dei Piccoli si svolge in coincidenza con la Giornata Mondiale dei Sogni (25 settembre), perché la capacità di sognare è dentro ogni bambino e come tale va preservata per garantire un’infanzia serena. Le diverse attività si divideranno tra gioco, sport, educazione e attività artistiche. A cura di SMArt Academy a.s.d., associazione riminese che promuove la cultura, l’arte, lo sport e il movimento come attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e socializzante.

Orario: dalle 10 alle 18. Ingresso a offerta libera, consentito previa presentazione di green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Info: 349 8068864 smartacademy@outlook.it



25 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana e Progetto Francesca 2021

Amore: Rain before it falls e Strokes through the tail

Performance di danza con Svetlana Zakharova

Importante contributo alle celebrazioni per l’anniversario della morte di Dante è il progetto coreografico che segna il ritorno al Teatro Galli di Svetlana Zacharova, celeberrima étoile che, con Patrick De Bana, Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin, Denis Savin e i Solisti del Balletto Bol’šoj di Mosca, propone una serata intitolata Amore e dedicata a Francesca da Rimini.

A cura della Sagra Musicale Malatestiana.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/it/eventonew/svetlana-zakharova



25 - 26 Settembre 2021

Club Nautico, Piazzale Boscovich, 12 – Rimini

53° Coppa Tamburini – IV Regata Nazionale Snipe

Info: www.cnrimini.com

26 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana

Parole per la musica: Nella gloria del ritmo: la Settima Sinfonia di Beethoven

Incontro di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2021, grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Alberto Batisti incontra i partecipanti con l'approfondimento 'Nella gloria del ritmo: la Settima Sinfonia di Beethoven'.

Ore 17:00, Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono, ai numeri 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì, ore ufficio. Info:www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/parole-la-musica



26 settembre 2021

Rimini, Piazzale Fellini

Ruote nella storia

Manifestazione sportiva itinerante organizzata dall'Automobile Club d'Italia. A Rimini si radunano auto e moto storiche che partiranno alla volta dell'entroterra riminese per fare tappa a Gradara.

Ritrovo ore 8.15. Partenza ore 9.30. Per iscrizioni: 333 6600985 info@rimini.aci.it



29 - 30 settembre 2021

Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli

IBE Driving Experience

Seconda edizione del format di Italian Exhibition Group dedicato alla bus travel industry. Una due giorni di incontri e test drive per Bus Operator privati e operatori del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza. Un evento innovativo e un'occasione unica per testare su pista gli ultimi modelli.

Info: www.internationalbusexpo.it



29 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera

I solisti della Filarmonica Marchigiana

Nell'ambito della 72° Sagra Musicale Malatestiana, viene proposto un concerto di musica da camera che raccoglie quartetti di Mendelssohn e Boccherini, proposti dall’ensemble d’archi guidato dal violoncellista Alberto Casadei.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/it/eventonew/solisti-della-filarmonica-marchigiana



30 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana

Parole per la musica: Recuerda Cuba. La musica d'arte caraibica tra influenze popolari e tradizione colta

Paolo Marzocchi conduce l'incontro di guida all'ascolto del concerto 'Recuerda Cuba. La musica d'arte caraibica tra influenze popolari e tradizione colta'.

Ore 21:00, Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono, ai numeri 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì, ore ufficio. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/parole-la-musica



30 settembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Plöz in concerto

E la Chiamano Rimini: Concerto posticipato a settembre

Plöz presenta il suo ultimo album 'Te mez dlà nota', che riprende le poesie e i racconti del libro medesimo, scritto in dialetto romagnolo. In concerto letture e musica, che spaziano tra canzoni in italiano e altre con il solo ritornello dialettale, per arrivare a brani interamente in vernacolo. Ore 21.15. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Ticketlandia.

Info: www.teatrogalli.it/it/eventonew/ploz-concerto-recupero



30 settembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor

Lo spirito di Giulietta

Marina Massironi all’Opening night della Festa del Cinema

Sarà l’attrice Marina Massironi con il reading “Lo spirito di Giulietta” ad aprire la terza edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, nell’Opening Night del 30 settembre al cinema Fulgor.

Un omaggio nel centenario della nascita di Giulietta Masina attraverso una selezione di testi guidata da sincera curiosità verso la donna, oltre che dall’ammirazione nei confronti di una straordinaria interprete.

Il reading della nota attrice di teatri, cinema e televisione, sarà accompagnato da videoproiezioni curate dall’autore televisivo e sceneggiatore Paolo Cananzi.

Gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: www.lasettimarte.it



MOSTRE



Tutto l’anno

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Nel Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra.

La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum.

Orario: da martedì a venerdì 9.30-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Fino a sabato 13 novembre 2021

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Le opere di Dante nella storia della Gambalunga

Mostra nell'ambito dell'iniziativa 'Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna'

L'esposizione, in un percorso cronologico, si apre con preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui primeggia il Codice Gradenighiano, espressione della precoce diffusione della Commedia già nel Trecento, affiancato dalla quattrocentesca Vita di Dante di Leonardo Bruni e da raffinati volumi di corte. Seguono le opere a stampa: la Commedia nell'incunabolo veneziano del 1477, la Cinquecentina detta "del Nasone" per il ritratto di Dante dal profilo pronunciato sul frontespizio, edizioni settecentesche e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a Firenze nel 1851. Altre testimonianze librarie, grafiche e fotografiche documentano il mito di Francesca da Rimini fino al Novecento, con la tragedia di D'Annunzio impreziosita dalle xilografie di Adolfo De Carolis. Infine numeri unici di periodici balneari d'inizio secolo ispirati e intitolati a «Francesca», «Paolo», «Il Convito» e lo studio del medico riminese Guglielmo Bilancioni, Il suono e la voce nell'opera di Dante, illustrato da Luigi Pasquini. Echi danteschi la cui suggestione permane nel tempo ispirando riflessioni e ricerca della bellezza.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 9 - 13; 14 – 18; sabato 9 – 13.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it

dal 10 settembre al 31 ottobre 2021

Guido Reni. Paesaggio con amorini in gioco

Manica Lunga del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini

Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato il dipinto di Guido Reni, Paesaggio con amorini.

L'opera è un paesaggio con Scherzi di amorini (olio su tela, 77x60), riemerso sul mercato antiquario e già attribuito a Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto come un raro capolavoro della produzione giovanile di Guido Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo Farnese con una provenienza dai camerini segreti del Palazzetto Farnese.

La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pulini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una mano attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di mantenere un registro cromatico algido, terso; di muovere tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere nemmeno per un attimo l’armonia dell’insieme”.

Orario: da martedì a venerdì ore 9.30-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

fino a domenica 19 settembre 2021

Ala Nuova del Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico

Orientarsi con le stelle

Dodici autori, nove italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema del rapporto tra uomo, natura e cosmo. Più di quaranta opere fotografiche, ma anche disegni, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sugli aspetti magici, poetici, ma anche scientifici attraverso cui l’essere umano si rapporta e si rivolge al cielo e alla volta stellata, miracolo di bellezza e mistero, ma anche spazio da cui dipende la nostra stessa vita sulla Terra. La mostra è a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.

Orario: da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi.

Finissage venerdì 17 settembre , dalle ore 17 alle 19.30, nella Sala degli Arazzi è possibile prendere parte al talk “Arte o scienza: quale arriva prima alle stelle?” Il pittore e storico dell’arte Massimo Pulini e le curatrici Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla dialogheranno con l’astrofisico e divulgatore scientifico Pierdomenico Memeo sul tema complesso e affascinante delle connessioni fra arte e scienza. La serata, organizzata da Red Lab Gallery di Milano in collaborazione con la Galleria Zamagni di Rimini che espone i lavori di Massimo Pulini, sarà anche l’ultima occasione per una visita guidata alla mostra “Orientarsi con le stelle” e ospiterà un intervento musicale del flautista Fabio Mina.

Ingresso gratuito. Info 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

da sabato 18 settembre a domenica 7 novembre 2021

Palazzo Buonadrata, Corso d'Augusto,62 Rimini centro storico

L’oro di Giovanni. Il restauro della Croce di Mercatello e il Trecento riminese

Mostra dedicata a Giovanni da Rimini, Maestro del Trecento a cura di Daniele Benati e Alessandro Giovanardi

La mostra, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose A. Marvelli e da Soroptimist Rimini è curata dai professori Daniele Benati ed Alessandro Giovanardi.

Protagonista è la maestosa e antica croce della chiesa di San Francesco a Mercatello, unica opera datata e firmata dal capostipite della Scuola Riminese del Trecento, stagione gloriosa, quanto breve della pittura italiana medioevale. La croce, reduce dal restauro, sarà nuovamente a Rimini dopo 86 anni, insieme ad altre cinque opere che completano l’esposizione.

La mostra pone a confronto le croci di Giovanni presenti sul territorio italiano. All’opera di Mercatello si affianca l’importante croce dipinta della chiesa di San Lorenzo a Talamello e il più piccolo crocifisso “Diotallevi” dei Musei Comunali di Rimini, forse proveniente da Sant’Agostino.

Altri confronti si possono avere con la croce sagomata dell’Antiquario Moretti di Firenze, il crocifisso Spina del maestro di Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini, questi due ultimi di proprietà della Fondazione stessa e in deposito nei Musei Comunali.

Orario: dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito

Info: 0541 351611segreteria@fondcarim.it

Fino al 4 ottobre 2021

Rimini, museo della città, nelle sale delle teche

Brindare con gli occhi.

Comunicare/Degustare le eccellenze dei vini del Riminese. Etichette e cartoline

L’esposizione dedicata ai vini del Riminese e ideata da Giorgio Conti ed Elia Barbiani degli Archivi della Modernità di Venezia, con la collaborazione di Patrizia Poggi, ha tre dimensioni: retrospettiva (in quanto intende ricostruire la storia della viticoltura e delle cantine eccellenti del territorio riminese, dal ‘900 ai nostri giorni), prospettiva (per rispondere alla domanda ‘come si comunicano le eccellenze dei vini tramite le etichette’) e propositiva, quella che riflette sulla progettazione di una Wine Land della Romagna che, in maniera consortile, sappia valorizzare le potenzialità e le diversità della viticoltura e della vinificazione che vanno dal territorio Ferrarese al Riminese, passando per la Romagna interna.

Giovedì 16, alle 16,30, ci sarà un evento gratuito su prenotazione dal titolo: “Come si degustano i vini? Dall’apprezzamento al prezzo.” A cura di Francesco Angelini, docente dell’Università di Bologna, sede di Rimini, in collaborazione con l’enoteca Fermenta di Rimini, che guiderà i partecipanti nel determinare la relazione tra apprezzamento e prezzo “virtuale” dei vini eccellenti offerti gratuitamente alla degustazione. Orario mostra: da martedì a venerdì ore 9.30-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi. Ingresso gratuito Info: 0541 793851





VISITE GUIDATE

Tutti i venerdì e le domeniche di settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Secondo quanto disposto da DL n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l'accesso ai teatri e quindi anche alla visite guidate è consentito esclusivamente presentando all'ingresso la certificazione verde Covid 19 (Green pass).

Orario: venerdì 10, 17, 24 settembre ore 21.30

domenica 12, 19, 26 settembre ore 11.00

Ingresso: La visita ha un costo di 5 euro a persona. Bambini fino a 6 anni gratuito Info: 0541.793879

Ogni sabato e domenica fino al 3 ottobre

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato con un appuntamento alle ore 17. Per la visita guidata, che prevede un costo di 8 euro, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

Ogni sabato fino al 2 ottobre

Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché delle due mostre temporanee, dislocate negli spazi del Palazzo del Podestà sotto la sigla [APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì) e Magna Carta (con le opere recenti di Denis Riva).

E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. La visita per gruppi di massimo 15 persone inizia alle ore 17.30, ha una durata di durata 45 minuti ed un costo di 6 euro.

Info: 0541 793879 part@comune.rimini.it www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate

Tutte le domeniche fino al 3 ottobre

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.

Ore 11.00 Costo: 5 € Info e prenotazioni: 0541 793851 ww.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo

tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

giovedì 16 settembre 2021

Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico

Notturno d'Arte

Passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.

Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.

Incontro ore 21.30. In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Costo: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)

Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it