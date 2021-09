Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:48 - 16 Settembre 2021

Da lunedì 13 settembre hanno preso il via i lavori di Anas sulla strada statale 16 “Adriatica” a Bellaria Igea Marina, un cantiere che rimarrà aperto per due mesi, con chiusura sabato 13 novembre. Si sono segnalati disagi al traffico sulla via Ravenna, per l'aumento del traffico a causa della deviazione, con lunghe, come evidenzia un nostro lettore, inviandoci foto pubblicate su un gruppo Facebook cittadino: "Anas non pensa ai disagi deviando il traffico di una statale sulla via Ravenna?".