Attualità

Rimini

| 11:34 - 16 Settembre 2021

Discarica abusiva nella pista ciclabile direzione Rimini.

Numerosi sacchi di immondizia abbandonati sotto al ponte ferroviario di via Coletti, nella pista ciclabile direzione Rimini. La situazione è stata segnalata alla redazione di Altarimini da una cittadina preoccupata per il degrado trovato in un’area tanto frequentata da persone in bici e a piedi. La visuale che appare agli occhi è quella di una discarica a cielo aperto a pochi passi dal fiume Marecchia.