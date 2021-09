Calcio D, nella rosa dell' Athletic Carpi anche Serrotti e Minelli

Sport

16 Settembre 2021

Il Carpi ha annunciato altri due acquisti. Si tratta del centrocampista classe 1986 Matteo Serrotti, già alla Correggese e una carriera di spessore in serie C. Siena e Arezzo le due ultime piazze. Ufficializzato anche l’attaccante brevilineo classe ’97 Simone Minelli, originario di Carpi, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e in serie con Albinoleffe, Trapani e Teramo.

Le prime parole di Matteo Serrotti: “Avevo già lavorato con mister Massimo Bagatti e col Presidente Lazzaretti a Correggio. Si tratta di persone serie ed ambiziose con le quali sarà un piacere poter condividere un’altra stagione. Sono un centrocampista che ama il calcio offensivo e propositivo, ho effettuato il primo allenamento con i miei nuovi compagni e posso garantire che il gruppo è buono e ricco di qualità. Carpi è una piazza importante e non vedo l’ora di poter scendere in campo davanti ai miei nuovi tifosi”.

Dice Simone Minelli: “Provo bellissime sensazioni nell’esser finalmente tornato a casa. Trovo responsabilizzante al massimo, da carpigiano, vestire la maglia del Carpi in questo momento di ripartenza dopo aver lasciato giovanissimo la città per passare alle giovanili della Fiorentina. Ringrazio il Presidente Lazzaretti per l’affetto e la fiducia dimostratami: sono pronto a dare tutto per questa maglia, con la consapevolezza di dover dare più del 100% per aiutare la squadra a vivere una stagione da protagonista”.