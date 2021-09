Sport

Repubblica San Marino

| 00:49 - 16 Settembre 2021

La squadra del Victor San Marino.



Sul campo di Acquaviva il Victor San Marino ha battuto al debutto in Coppa Minetti il Pietracuta per 1-0 con rete a due minuti dalla fine di Prandelli su rigore. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 nonostante alcune occasioni da rete create dai titani. Rischio autogol per il Pietracuta sul tiro-cross di Pancotti intorno alla mezz'ora. Gol del vantaggio sfiorato anche da Prandelli e De Queiroz, entrambi molto pericolosi sui calci piazzati. Nell'altro reccupero