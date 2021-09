Vaccini: Ausl Bologna apre centro per dosi agli universitari 

Attualità

Emilia Romagna

| 16:21 - 15 Settembre 2021

Parte la vaccinazione anti-Covid dedicata agli universitari.

A Bologna parte la vaccinazione anti-Covid dedicata agli studenti dell'Università. L'Azienda Usl, in collaborazione con l'Alma Mater, è pronta ad attivare un centro vaccinale aperto a tutti gli universitari che non abbiano ancora provveduto a immunizzarsi. Un'azione, spiegano, "fondamentale per proteggere non solo i giovani, ma l'intera comunità universitaria, favorendo lo svolgimento in sicurezza delle attività promosse dall'Ateneo". Il punto vaccinale sarà attivo da lunedì 20 a venerdì 24 settembre dalle ore 8 alle ore 14 all'ambulatorio distaccato della Medicina del Lavoro in via San Donato 19/2. Gli studenti interessati potranno prenotarsi attraverso un modulo online.