Covid, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Rimini e in regione

| 16:14 - 15 Settembre 2021

Bollettino Covid 15 settembre 2021.



A Rimini si registrano 36 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 24 sintomatici e 12 asintomatici, con ricoveri stabili in terapia intensiva (8). In questa settimana, finora, i casi nel nostro territorio sono stati 109, media 36 al giorno, inferiore alla media della scorsa settimana (52).



In regione si registrano tre decessi: un 91enne (provincia di Bologna), un 60enne e un 71enne (provincia di Ravenna). I nuovi casi sono 324, riscontrati su 29.684 tamponi (tasso di positività dell'1,1%). Crescono i ricoveri: +1 in terapia intensiva (totale 44) e +23 nei reparti Covid (totale 450).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 55 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (53); poi Ravenna (39), Rimini (36), Parma (32); quindi Piacenza (24), Ferrara (23), Modena (22) e Cesena (17); infine Forlì (12) e il Circondario Imolese (11).