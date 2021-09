Motogp a Misano: ecco tutti gli eventi collaterali in programma

Eventi

Misano Adriatico

| 16:02 - 15 Settembre 2021



Con la pandemia che allenta progressivamente i suoi effetti, torna ad animarsi il programma di eventi collaterali che accompagna la vigilia del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit nel weekend.



È definito il palinsesto di The Riders’ Land Experience, con i territori che propongono le loro iniziative per completare l’offerta di una settimana nella quale sono accesi i riflettori dell’attenzione da tutto il mondo.



Un prezioso completamento per l’evento i cui effetti per l’economia turistica sono concreti e misurati. Lo scorso anno, con il limite a 10.000 ingressi, l’indotto economico dei due gran premi in sette giorni fu misurato in 13,5 milioni di euro. Quest’anno la capienza consentita dalle norme di contenimento dei contagi è salita a 25.000 ed è attesa la crescita anche dell’indotto. Si aggiungeranno, dal 22 al 24 ottobre, gli effetti del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.



Questi gli eventi segnalati in programma sul territorio.



Mercoledì 15 settembre



SAN MARINO TEATRO CONCORDIA (BORGO MAGGIORE)

20.30 Proiezione del film “Voglio Correre”, pellicola dedicata alla vita del Dottor Claudio Costa



Dopo la proiezione è previsto un dibattito moderato dal giornalista David Oddone, al quale prenderanno parte nomi illustri, con piloti ed ex piloti fra cui Virginio Ferrari, Luca Cadalora, Manuel Poggiali, Lucio Cecchinello, Loris Capirossi. E naturalmente sarà presente il “dottorcosta”. L’evento può fregiarsi del patrocinio della Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino. Il costo del biglietto è di 10 euro e può essere acquistato in prevendita telefonando al numero 3343625555 e su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/voglio-correre-unavventura/163176).



Giovedì 16 settembre



MISANO WORLD CIRCUIT



18.30 Presentazione del progetto KEEPDREAMING con MARLÙ mette in pista la passione”



Nella nuova terrazza Pit Building del Misano World Circuit la presentazione del nuovo progetto di comunicazione di Marlù destinato a promuovere e raccontare il femminile all’interno del Motomondiale e del mondo del Motorsport (su invito).



SAN MARINO CENTRO STORICO



Da giovedì 16 settembre le tre torri si illumineranno di colore giallo come tributo a Valentino Rossi.



Venerdì 17 settembre



BELLARIA IGEA MARINA LUNGOMARE – VIALE PINZON



Dalle 18.45 MotoGBIM



Sfilata di moto sul lungomare, con partenza di fronte all'Hotel Savini. Taglio del nastro con la partecipazione dell’amministrazione comunale. Verrà ricreato il "box" e sarà possibile vedere da vicino le moto e fare domande ai tecnici. Seguiranno aperitivo e cena nella spiaggia dell'Hotel Savini con intervista ai piloti e firma cartoline. Durante la cena spettacolo di Gene Gnocchi, talk show e lotteria con estrazione di due biglietti per il Gran Premio e altri premi. La serata, condotta da Franco Bobbiese, vedrà la partecipazione di Lucio Cecchinello, Oscar Haro Tasende, Carlo Pernat, Rino Salucci, Michele Zasa e altri ospiti a sorpresa del Motomondiale.



CATTOLICA



Motor Beach Circus



Le curve dei tifosi: a partire da venerdì 17 settembre le vie del centro diventano le curve dei fan, colorandosi con le bandiere dei team



MISANO ADRIATICO ARENA 58



Dedikato 2021 - Grandi spettacoli ed emozioni



Spettacoli e show di Drifting, Ape Proto Evolution, Chiburdelditratur d’invionil, Supermotard. Dalle 20:30 Dj Set.



MISANO WORLD CIRCUIT



Dalle 17, nell’ambito del World Extra Games 2021, evento dedicato ai proprietari delle esclusive moto Vyrus con la partecipazione del Motoclub Revolution, venerdì pomeriggio all’interno di un’area riservata del Misano World Circuit si celebrerà l’elezione di Loris Capirossi a Membro Onorario del Motoclub Revolution Internazionale.



Alle 18 presentazione della mostra The Rider’s Land. Storia del motorismo romagnolo e sammarinese dal 1901 al 1971 che sarà aperta al pubblico dal 20 settembre al 31 ottobre 2021. La mostra è allestita all’interno del nuovo Pit Building di Misano World Circuit progettato da Mijic Architects, la cui terrazza panoramica sarà presentata insieme all’esposizione che racconta un fenomeno che nato all’alba del secolo scorso all’interno dei confini romagnoli e sammarinesi. La mostra è curata dal Prof. Davide Bagnaresi dell’Università di Bologna e Marco Montemaggi, fra i massimi esperti nazionali dell’heritage marketing; è organizzata da Misano World Circuit e dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna.



Anche la Ducati Multistrada V4S di Visit Romagna, resa magica dall’estro visionario del visual artist Emiliano Ponzi, sarà presente a Misano World Circuit per essere ammirata dagli appassionati e dalla stampa specializzata di tutto il mondo, dopo aver macinato oltre 5.000 km sulle strade di tutta la Romagna per tracciare, documentare e raccontare la bellezza della Terra dei motori ai tanti motociclisti che del connubio moto e viaggi hanno fatto la propria passione. Un progetto promosso grazie alla partnership tra Visit Romagna e Ducati in collaborazione con Motor Valley, Misano World Circuit Marco Simoncelli, The Riders’ Land e Rimini Street Food, cheha preso il nome di “Romagna Motorcycle”.



RICCIONE VIALE CECCARINI



Mostra fotografica itinerante “L’uomo ai box”



Nelle tre giornate del Gran Premio nelle vetrine dei negozi e attività di Viale Ceccarini e in alcune vie adiacenti verrà esposta una selezione di fotografie realizzate dal fotografo di fama mondiale Gigi Soldano Milagro, da oltre trent’anni al seguito della MotoGp. Gli scatti ritraggono in più versioni il grande campione Valentino Rossi.



RIMINI CINEMA FULGOR



Ore 21 Proiezione del film “Il coraggio di andare oltre”, regia di Maurizio Pavone



In collaborazione con il Motoclub Il Velocifero di Rimini, proiezione del docufilm che celebra i 100 anni dalla nascita della storica casa motociclistica Moto Guzzi.



Sabato 18 settembre



CATTOLICA VIALE BOVIO CATTOLICA



3° Body Painting Cattolica Centro



Dalle 10:00 alle 21:00, lungo viale Bovio, si potranno ammirare gli artisti del bodypainting all’opera sul tema “Vespa 50 Special” dedicato ai 750 anni della Città di Cattolica.



VIA CURIEL E VIE DEL CENTRO



Ore 17 Para Minimoto



Le minimoto ed i loro giovanissimi centauri saranno protagonisti di una sfilata per le vie del centro



ZONA DARSENA



Mercatino “Al porto”



Speciale mercatino serale al Porto, zona Darsena, a tema MotoGP



CORIANO PIAZZA DON MINZONI



Ore 14 Coriano saluta gli ospiti della MotoGP – Accensione straordinaria fiamma del Sic



Coriano saluta gli ospiti del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini dal primo pomeriggio di sabato 18 settembre fino all’ accensione straordinaria della fiamma del Sic alle ore 19:00 con accoglienza di tutti i visitatori con stand gastronomici a cura di Pro Loco Coriano.



Ingresso permesso con green pass - info www.prolococoriano.it (0541. 656255).



Il museo La Storia del Sic sarà aperto fino alle ore 20 www.lastoriadelsic.com (0541. 658100).



MISANO ADRIATICO



Dedikato 2021



Piazzale Roma e Viale Repubblica



Dalle 17:00 alle 23:00 Esposizione moto



Piazza Repubblica



Dalle ore 16:00 Pitlane di moto storiche e sfilata Memorial Mario Bertozzi “Pioz” Il Moto Club Misano Adriatico, in collaborazione con la Fondazione Misano, organizza un’esposizione di moto d’epoca in assetto da corsa e stradali. Alle 18:00 si svolgerà una sfilata rievocativa per le vie di Misano. Sarà presente il pluricampione del mondo Giacomo Agostini.



Arena58 Misano



Dalle 18:00 Spettacolo dei motori e DJ Set Drifting, Ape Proto Evolution Rasaerba “Gli Sgadurini”, Matti di Corinaldo, Supermotard.



Piazza Repubblica

Ore 21:00 Revolution in concerto Sul palco di Piazza Repubblica il meglio degli anni ’70 e ’80.



Piazzale Roma



Ore 23:30 Thank Vale! – Fuochi d’artificio Omaggio a Valentino Rossi



RICCIONE VIALE CECCARINI



Mostra fotografica itinerante “L’uomo ai box”



Nelle tre giornate del Gran Premio nelle vetrine dei negozi e attività di Viale Ceccarini e in alcune vie adiacenti verranno esposte una trentina di fotografie realizzate dal fotografo di fama mondiale Gigi Soldano Milagro, da oltre trent’anni al seguito della MotoGp. Gli scatti ritraggono in più versioni il grande campione Valentino Rossi.



Domenica 19 settembre



RICCIONE VIALE CECCARINI



Mostra fotografica itinerante “L’uomo ai box”



Nelle tre giornate del Gran Premio nelle vetrine dei negozi e attività site sul Viale Ceccarini e in alcune vie adiacenti verrà esposta una selezione di fotografie realizzate dal fotografo di fama mondiale Gigi Soldano Milagro, da oltre trent’anni al seguito della MotoGp. Gli scatti ritraggono in più versioni il grande campione Valentino Rossi.



RIMINI TEATRO GALLI



18.30 Programma Sky “Race Anatomy”



Dal palco del Teatro Galli, diretta televisiva del programma di approfondimento Sky. Ingresso non consentito al pubblico causa emergenza Covid 19.