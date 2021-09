"Sotto il sole di Riccione", il film Netflix in onda il 21 settembre su Canale 5

Attualità

Riccione

| 15:40 - 15 Settembre 2021

Riprese del film.

Andrà in onda martedì 21 settembre alle 21.40 su Canale 5 il film “Sotto il sole di Riccione”. Per la prima volta su Netflix nel luglio del 2020, la pellicola, coprodotta da Lucky Red e Netflix con la regia di YouNuts!, Antonio Usbergo e Nicolò Celaia, e la sceneggiatura e la produzione esecutiva di Enrico Vanzina, è stata girata interamente nella Perla Verde nel 2019. Per realizzarlo sono state necessarie 4 settimane di riprese, 25 location coinvolte tra hotel, stabilimenti balneari, locali, ristoranti, viali e piazze, parchi tematici e 800 comparse.



Il film racconta la storia di un gruppo di giovani provenienti da ogni parte d’Italia in vacanza a Riccione tra amicizia e sentimenti. Tra questi Ciro, interpretato da Giovanni Caccamo, che arriva nella città romagnola per sfondare come cantante; Marco, interpretato da Saul Nanni, innamorato di Guenda, interpretata da Fotinì Peluso, la quale non trova il coraggio di dichiararsi e per questo chiede aiuto a Gualtiero, un anziano playboy, interpretato da Andrea Roncato.