Karate Rimini Cervia, secondo posto del podio al Torneo internazionale di Basilea

Sport

Rimini

| 15:30 - 15 Settembre 2021

Dan Christian sul podio.



L’11 e il 12 settembre scorso la città svizzera di Basilea, che affaccia le sue sponde sul fiume Reno, ha ospitato il prestigioso torneo internazionale di karate giunto alla sua 11° edizione, primo torneo internazionale dopo i successi delle Olimpiadi di Tokio 2020.



Il Centro Karate Rimini-Cervia, diretto dal Maestro Livio Montuori, portabandiera dell’Emilia Romagna, unica compagine regionale in territorio elvetico, ha schierato il suo atleta di punta Christian Dan, uscito da una ‘complicata preparazione a causa del covid che ha tenuto chiuse le porte della palestra per lungo tempo.



In gara presenti tutte le nazioni europee con gli atleti più rappresentativi. Nella categoria Under 14 di kumite (combattimento), quella di Christian Dan, si sono dati battaglia ben 23 atleti.



Il primo incontro, disputato contro un francese, ha visto la netta vittoria del rappresentante riminese per 8-2 con tre tecniche spettacolari di calcio, due al viso e una all’addome. Il secondo incontro, combattuto contro un tedesco, è finito 6-0 ancora con due tecniche incontenibili di calcio al viso, e così via per altri 5 incontri che lo hanno portato a disputare la finale, persa poi con il francese Quentin Barboussat e combattuta fino all’ultimo istante di gara.