Due comuni Covid free, in provincia calano i contagi. Il bollettino settimanale

Attualità

Rimini

| 15:11 - 15 Settembre 2021

Covid, il bollettino settimanale.

Nella settimana dal 6 al 12 settembre casi di contagio da nuovo coronavirus in calo. Sono stati 367, -23 rispetto alla settimana prima.



Calano anche i casi attivi, da 1186 a 1123 (-63). A Rimini i nuovi casi sono stati 179 (-3 rispetto a una settimana fa), 51 a Riccione (+1), 28 a Santarcangelo di Romagna, 25 a Bellaria Igea Marina, 19 a Misano Adriatico, 13 a Cattolica.



Contagi a una cifra per Casteldelci (2), Coriano e Gemmano (8), Maiolo (1), Mondaino (3), Montescudo Monte Colombo (3), Morciano (5), Novafeltria (4), Poggio Torriana (2), San Clemente (3), San Giovanni in Marignano (5), Saludecio (8).



I comuni Covid Free sono solamente Talamello e Sant'Agata Feltria. Anche altri comuni hanno registrato zero nuovi casi di contagio (ma hanno ancora casi attivi): Montefiore Conca, Montegridolfo, Pennabilli, San Leo e Saludecio.





CASI ATTIVI

Bellaria Igea Marina 55 (+20)

Casteldelci 2 (+2)

Cattolica 46 (stabile)

Coriano 32 (+1)

Gemmano 9 (+5)

Maiolo 1 (+1)

Misano Adriatico 61 (-5)

Mondaino 4 (+3)

Montefiore Conca 7 (-9)

Montegridolfo 3 (stabile)

Montescudo Monte Colombo 18 (-3)

Morciano 27 (-17)

Novafeltria 11 (+1)

Pennabilli 8 (-1)

Poggio Torriana 9 (-5)

Riccione 154 (-8)

Rimini 532 (-24)

San Clemente 24 (-7)

San Giovanni in Marignano 26 (-4)

San Leo 3 (-6)

Santarcangelo 64 (-1)

Verucchio 24 (-2)

Saludecio 3 (-1)