Venerdì 17 settembre Bellaria celebra i motori con la manifestazione "Motogbim"

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:10 - 15 Settembre 2021

Motogbim Bellaria Igea Marina.

Un appuntamento dedicato al mondo dei motori quello di venerdì 17 settembre a Bellaria Igea Marina con la manifestazione denominata “Motogbim”. L’evento è organizzato dall’Hotel Savini in collaborazione con LCR Team Honda, il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina ed il supporto di Fondazione Verdeblu.



Durante la giornata saranno proposti diversi momenti di intrattenimento: la manifestazione si aprirà alle ore 18:30 con l’inaugurazione e taglio del nastro da parte degli Amministratori Comunali. Presso l’Hotel Savini sarà inoltre allestito un “box” dove sarà possibile ammirare da vicino le moto e incontrare i componenti del team.



Alle 19:00 la sfilata delle moto sul lungomare in Viale Pinzon, con alla guida delle Honda ufficiali Motogp 2021, Kevin Zannoni e Miquel Pons attualmente sesto nella classifica del Mondiale di MotoE. I due piloti faranno qualche passaggio sul lungomare Pinzon, portando un momento di spettacolo della moto GP, seguito dalle interviste ai piloti e dalla firma delle cartoline. La serata proseguirà, presso la struttura, con un evento a pagamento aperto al pubblico.

Infine alle ore 21.00, Franco Bobbiese condurrà un talk show con la partecipazione di Lucio Cecchiello, Oscar Haro Tasende, Carlo Pernat, Rino Salucci, Michele Zasa e altri ospiti a sorpresa del Motomondiale. Durante la serata verrà fatta anche una raccolta fondi, i più generosi riceveranno due Pass per il Paddock per il Gran Premio 2022.