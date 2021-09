Covid: focolaio dopo la vacanza a Rimini, 23 contagi

Attualità

| 15:04 - 15 Settembre 2021

Focolaio Covid in un gruppo di turisti anziani, rientrati in Trentino a Martignano, lo scorso sabato (11 settembre), dopo la vacanza a Rimini. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i positivi sono 23 su 35, tutti vaccinati. In gran parte asintomatici, qualcuno ha sintomi quali febbre e raffreddore, ma condizioni che non preoccupano. Dall'Ausl di Trento fanno sapere che il vaccino ha permesso sintomi blandi in anziani che altrimenti sarebbero stati a forte rischio per la loro salute. Il tampone a cui si è sottoposto uno dei partecipanti, risultato positivo, ha permesso poi di scoprire gli altri positivi, nell'ambito dell'attività di tracciamento dei contagi.